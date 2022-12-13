呂爵安曬麒麟臂自拍照 賀《過時‧過節》票房破1000萬 (12:01)

Edan今早7時許包到冚開工，他直言這幾天睡得很少。（Ig截圖）

導演曾慶宏在Ig貼相，親證喜歡在廁所自拍。（Ig圖片）

呂爵安很喜歡在廁所自拍，今次連包了膠袋尿兜也入鏡呢﹗（Ig圖片）

由毛舜筠（毛姐）﹑謝君豪﹑呂爵安（Edan）﹑談善言﹑袁澧林和盧瀚霆等合演的電影《過時‧過節》，票房已破1000萬，Edan和導演曾慶宏除了走訪各戲院謝票外，2人還貼了廁所自拍照賀票房佳績。

Edan在Instagram貼了3張在廁所跟包了膠袋的尿兜自拍照，相中的他架了眼鏡﹑身穿白背心騷麒麟臂selfie，Edan寫道：「過時過節1000萬了！！決定po吓啊陽學生時期嘅MK圖比大家睇下。知道大家見到呢兩張相會有好多疑問，等我一一為大家解答。

首先，唔好問我點解啊陽要喺廁所同個尿兜影相，我唔知，不過啲學生哥心智未成熟係會做傻事嘅。

第二，大家肯定會好好奇，點解啊陽中學就手瓜起𦟌，以我所知，啊陽中學唔止係乒乓波校隊，仲係游泳隊，不過輸咗好多年。

最後，啊陽話多謝大家咁支持《過時‧過節》，不過千祈唔好問佢啲肌肉仲喺唔喺到，因為冇哂thanks﹗#陽仔咁大隻duck吾duck牙（得唔得呀？）#喺廁所自拍巧mk囉 #果然誰無MK過 #啊陽也不例外。」而「正印」阮小儀搞笑留言：「想試吓畀你呢隻手瓜夾吓。」

至於導演曾慶宏也在Ig貼了當年在廁所自拍照，他寫道：「徇眾要求，等我澄清下喇，陽學生時期的確會喺廁所MK自拍，完。」Edan回覆時寫道：「笑死﹗」

（即時娛樂）