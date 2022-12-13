劉德華有意將《無間道》變成音樂劇：不一定演原本角色 (13:11)

劉德華、劉偉強、林建岳及應屆港姐季軍梁超怡等，昨晚（12日）到尖沙嘴出席電影《無間道》20週年4K修復版巨幕特典場。華仔表示該片對他而言是里程碑，希望新版本能再次令觀眾感受到《無間道》的力量，他受訪時透露想將《無間道》變成音樂劇，而劉偉強則拒再延續《無間道》故事，但有意原班人馬合作拍新題材電影。

華仔回想當年是鄭秀文、楊千嬅演出的女性電影比較勁，他與劉偉強想開拍男性電影，先有《阿虎》、《全職殺手》，繼而是《無間道》，盼重振男性電影聲威，他說：「戲中我著對鞋還保留當作珍藏，當年劉偉強還送了部膽機給我。」

劉偉強指沒有華仔就沒有《無間道》，當年開戲十分困難，製作預算不是大家想像中多，他說：「通常一套大片會拍40組，但我們只拍了22組，當時便開聲叫大家收順些，放在製作上，大家都好幫手。」

華仔坦言因知道有幾多製作費，自己收到好順，他笑言：「所以更要靠林建岳三寸不爛之舌，向其他演員話『華仔都順，你們順不順？』其實個個都順。」

華仔表示曾考慮將《無間道》變成音樂劇，一直想付諸實行，他說：「暫時沒有時間表，但就好想做，我當然會參演，不一定演原本角色，都可以演其他角色，其實又賺不到錢，不過好似好有藝術性，我都是亂噏，未知是否可行。」

（即時娛樂）