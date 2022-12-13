金球獎提名公布 《奇異女俠》爭最佳電影 (13:52)

美國荷李活外國記者協會（HFPA）主辦第80屆金球獎頒獎禮，香港時間12日晚上公布提名，黑色喜劇《The Banshees of Inisherin》角逐8獎領先，《奇異女俠玩救宇宙》6項提名緊隨其後，《巴比倫：星聲追夢荷里活》及《法貝曼：造夢大師》（The Fabelmans）則各角逐5獎。
最佳電影（音樂或喜劇）
《巴比倫：星聲追夢荷里活》
《The Banshees of Inisherin》
《奇異女俠玩救宇宙》
《神探白朗：抽絲剝繭》
《上流落水狗》
最佳電影（戲劇）
《阿凡達：水之道》
《貓王》
《法貝曼：造夢大師》
《Tar》
《壯志凌雲：獨行俠》
最佳男主角（音樂或喜劇）
哥連費路《The Banshees of Inisherin》
丹尼爾基克《神探白朗：抽絲剝繭》
迪亞高卡華《巴比倫：星聲追夢荷里活》
阿當戴華《白噪音》
賴夫費恩斯《五腥級盛宴》
最佳女主角（音樂或喜劇）
安雅泰萊采兒《五腥級盛宴》
愛瑪湯遜《Good Luck to You, Leo Grande》
里絲莉雯慧《Mrs. Harris Goes to Paris》
瑪歌羅比《巴比倫：星聲追夢荷里活》
楊紫瓊《奇異女俠玩救宇宙》
最佳男主角（戲劇）
奧斯汀畢拿《貓王》
班頓費沙《鯨》
標尼爾《Living》
曉治積曼《兒子可否不要走》
謝洛美普《The Inspection》
最佳女主角（戲劇）
姬蒂白蘭芝《Tar》
奧莉菲亞高文《Empire of Light》
奧拉戴維絲《女戰不敗》
安娜迪艾瑪絲《金髮夢露》
米雪威廉絲《法貝曼：造夢大師》
最佳導演
占士金馬倫《阿凡達：水之道》
關家永與丹尼爾施奈特《奇異女俠玩救宇宙》
巴兹雷曼《貓王》
史匹堡《法貝曼：造夢大師》
馬田麥當奴《The Banshees of Inisherin》
最佳劇本
《Tar》
《法貝曼：造夢大師》
《奇異女俠玩救宇宙》
《The Banshees of Inisherin》
《Women Talking》
最佳男配角
班頓基臣《The Banshees of Inisherin》
巴利基奧漢《The Banshees of Inisherin》
畢彼特《巴比倫：星聲追夢荷里活》
關繼威《奇異女俠玩救宇宙》
艾迪烈梅尼《死亡天使》
最佳女配角
珍美李寇蒂絲《奇異女俠玩救宇宙》
嘉莉慕萊根《她說》
桃麗迪李昂《上流落水狗》
安芝娜貝茜《黑豹2：瓦干達萬歲》
嘉莉干頓《The Banshees of Inisherin》
最佳非英語電影
《革命雙雄》（印度）
《西線無戰事》（德國）
《阿根廷1985》（阿根廷）
《Close》（比利時）
《分手的決心》（韓國）
最佳動畫
《皮諾丘》
《無敵貓劍俠：8+1條命》
《熊抱青春記》
《Marcel the Shell with Shoes On》
最佳主題曲
《Carolina》Taylor Swift《荒野謎屍》
《Ciao Papa》Guillermo del Toro、Roeban Katz《皮諾丘》
《Hold my Hand》Lady Gaga、Bloodpop《壯志凌雲：獨行俠》
《Lift Me Up》Tems、Ludwig Goransson、Rihanna、Ryan Coogler 《黑豹2：瓦干達萬歲》
《Naatu Naatu》Kala Bhairava、M.M.Keeravani、Rahul Sipligunj《革命雙雄》
最佳配樂
Alexandre Desplat《皮諾丘》
HIldur Guonadottir《Women Talking》
Justin Hurwitz 《巴比倫：星聲追夢荷里活》
John Williams 《法貝曼：造夢大師》
Carter Burwell《The Banshees of Inisherin》