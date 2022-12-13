輕‧功｜蔣祖曼請教黎耀祥「喊」功 朱晨麗教灌水整濕雙眼 (14:07)

無綫劇《輕．功》昨晚（12日）播出一集，飾演翊嵐的蔣祖曼（Joman）上演多場喊戲，劇情講到翊嵐捲入抄襲事件慘被解僱，前男友Duncan（李日朗飾）同日移民離港，翊嵐原本打算趕去機場，惟因塞車未能趕到；Duncan臨別前以Video Call問她「有冇嘢想講」，但翊嵐口硬不肯說出真心話，只流淚說：「對唔住。」Duncan亦只好隔空幫翊嵐抹淚。

在失業及失戀雙重打擊下，翊嵐選擇暴食麻醉自己，最終腸胃炎收場，爸爸十一（黎耀祥飾）上門照顧並開解她，表面硬淨的翊嵐終於「失守」，爆喊盡訴心中情：「我咩都冇，冇咗份工又冇咗Duncan，我再搵唔到第二個人對我咁好。」最終翊嵐答應搬回老家與十一生活。另邊廂翊風（朱敏瀚飾）女友Chloe（簡淑兒飾）懷孕，Chloe游說翊風搬回老家兼爭取在物業加回名字。

Joman上演多場喊戲，真情流露演出觸動人心，但原來「演齡」有18年的Joman，視喊戲為一大挑戰，Joman受訪時透露：「雖然做咗好多年戲，但係之前嘅喊戲，加埋都冇多過5次，所以對我嚟講係一個新嘗試。」

Joman指現實性格較硬淨，就算遇挫折亦很少哭出來，故拍攝前有不斷請教其他演員「喊功」：「祥哥話佢本身都係硬淨，喊戲佢都要時間準備，但佢人生經歷比較多，諗起某啲事情就比較容易喊出嚟。朱朱（朱晨麗）就提議我可以試下整濕啲對眼，同埋飲多啲水。又有朋友叫我試下發共鳴音，會易啲喊出嚟，開頭拍時都未習慣，好彩之後愈拍愈順利。」

劇中翊嵐為了事業選擇與Duncan分手，Joman坦言現實中自己會選擇愛情，更預告翊嵐不肯移民其實另有苦衷：「要遇到一個啱嘅人，係一件好難嘅事，反而搵過一份啱嘅工係比較容易。喺劇入面，嵐嵐其實係有個秘密先唔跟Duncan移民，呢個大家就要留意之後嘅劇情！」

（即時娛樂）