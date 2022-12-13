金球獎劇集提名名單 《王冠》《食人魔達默》各獲4提名 (14:09)

第80屆金球獎香港時間昨晚公布提名，劇集方面，《小學風雲》以5項提名領先，《王冠》、《食人魔達默》、《破案三人行》、《彭美與湯美》及《白蓮會》分別以4提名緊隨其後。
最佳劇集（戲劇）
《絕命律師》
《王冠》
《龍之家族》
《黑錢勝地》
《生活割離術》
最佳男主角（戲劇）
謝夫布烈治《老將》
奇雲高士拿《黃石》
戴高路拿《安多》
卜奧登卻《絕命律師》
亞當史葛《生活割離術》
最佳女主角（戲劇）
愛瑪達斯《龍之家族》
羅拉連尼《黑錢勝地》
艾美達史丹頓《王冠》
希拉莉絲韻《失蹤專訪》
辛蒂雅《毒癮女孩》
最佳劇集（音樂或喜劇）
《小學風雲》
《大熊餐廳》
《職業槍手》
《破案三人行》
《星期三》
最佳男主角（音樂或喜劇）
當奴高化《亞特蘭大》
標希達《廉價殺手》
史提夫馬田《破案三人行》
馬田沙特《破案三人行》
謝洛美韋特《大熊餐廳》
最佳女主角（音樂或喜劇）
昆塔布倫森《小學風雲》
嘉莉古高《空中小姐》
莎蓮娜高美斯《破案三人行》
珍娜奧蒂嘉《星期三》
珍施瑪《職業槍手》
最佳劇集（迷你影集或電視電影）
《暗黑信使》
《食人魔達默》
《彭美與湯美》
《新創大騙局》
《白蓮會》
最佳男主角（迷你影集或電視電影）
泰朗伊加頓《暗黑信使》
哥連費夫《小說家殺妻案》
安德魯加菲《天堂的旗幟下》
伊雲彼得斯《食人魔達默》
沙巴遜史丹《彭美與湯美》
最佳女主角（迷你影集或電視電影）
謝茜嘉翠絲頓《George and Tammy》
茱莉亞嘉納《創造安娜》
莉莉占士《彭美與湯美》
茱莉亞羅拔絲《煤氣燈效應》
雅曼達施菲《新創大騙局》
最佳女配角（迷你影集或電視電影）
珍妮花古烈治《白蓮會》
嘉麗丹絲《Fleishman is in Trouble》