金球獎劇集提名名單 《王冠》《食人魔達默》各獲4提名 (14:09)

Netflix劇集《王冠》獲得4項提名，扮演英女王的艾美達史丹頓角逐視后。（即時娛樂）

第80屆金球獎香港時間昨晚公布提名，劇集方面，《小學風雲》以5項提名領先，《王冠》、《食人魔達默》、《破案三人行》、《彭美與湯美》及《白蓮會》分別以4提名緊隨其後。

最佳劇集（戲劇）

《絕命律師》

《王冠》

《龍之家族》

《黑錢勝地》

《生活割離術》

最佳男主角（戲劇）

謝夫布烈治《老將》

奇雲高士拿《黃石》

戴高路拿《安多》

卜奧登卻《絕命律師》

亞當史葛《生活割離術》

最佳女主角（戲劇）

愛瑪達斯《龍之家族》

羅拉連尼《黑錢勝地》

艾美達史丹頓《王冠》

希拉莉絲韻《失蹤專訪》

辛蒂雅《毒癮女孩》

最佳劇集（音樂或喜劇）

《小學風雲》

《大熊餐廳》

《職業槍手》

《破案三人行》

《星期三》

最佳男主角（音樂或喜劇）

當奴高化《亞特蘭大》

標希達《廉價殺手》

史提夫馬田《破案三人行》

馬田沙特《破案三人行》

謝洛美韋特《大熊餐廳》

最佳女主角（音樂或喜劇）

昆塔布倫森《小學風雲》

嘉莉古高《空中小姐》

莎蓮娜高美斯《破案三人行》

珍娜奧蒂嘉《星期三》

珍施瑪《職業槍手》

最佳劇集（迷你影集或電視電影）

《暗黑信使》

《食人魔達默》

《彭美與湯美》

《新創大騙局》

《白蓮會》

最佳男主角（迷你影集或電視電影）

泰朗伊加頓《暗黑信使》

哥連費夫《小說家殺妻案》

安德魯加菲《天堂的旗幟下》

伊雲彼得斯《食人魔達默》

沙巴遜史丹《彭美與湯美》

最佳女主角（迷你影集或電視電影）

謝茜嘉翠絲頓《George and Tammy》

茱莉亞嘉納《創造安娜》

莉莉占士《彭美與湯美》

茱莉亞羅拔絲《煤氣燈效應》

雅曼達施菲《新創大騙局》

最佳女配角（迷你影集或電視電影）

珍妮花古烈治《白蓮會》

嘉麗丹絲《Fleishman is in Trouble》

黛絲艾加鍾斯《天堂的旗幟下》

妮絲納殊貝斯《食人魔達默》

柯布莉柏沙《白蓮會》

最佳女配角 （音樂／喜劇或戲劇）

伊莉莎白戴比基《王冠》

漢娜恩賓達《職業槍手》

茱莉亞嘉納《黑錢勝地》

珍妮爾占士《小學風雲》

雪莉李羅夫《小學風雲》

最佳男配角（迷你影集或電視電影）

梅利亞伯拉罕《白蓮會》

當奴基臣《理智與殺欲之間》

保羅和達賀沙《暗黑信使》

李察真堅斯《食人魔達默》

薛夫洛根《彭美與湯美》

最佳男配角（音樂／喜劇或戲劇）

尊力高《老將》

尊尼芬派斯《王冠》

尊圖多路《生活割離術》

泰萊威廉斯《小學風雲》

亨利溫克勒《廉價殺手》

（即時娛樂）