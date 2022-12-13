就是青春｜曾琸庭性感上陣對戰梁樂童 爭入五強席位 (15:11)

HOY TV選秀節目《就是青春》進行得如火如荼，今晚（13日）繼續邀得林奕匡（Phil）擔任「星級樂迷」，以及邀得一眾音樂人擔任專業評審陣容。今晚面臨淘汰邊緣的溫曉晴，將會與挑戰者爭奪最後一個十強席位，勝出者將連同早前率先進入十強的九名參賽者：洪韻騏（Wincy）、梁樂童（Stephanie）、林躍翰（John），劉庭君（Midori）、余卓謙（Nathaniel）、康志維（Edmond）、曾琸庭（Alice Tsang）、張鈊貽（VALC）、陳心余（Wuba），隨即展開準決賽，爭奪五強資格，並晉級周日（18日）舉行的決賽。

十強準決賽今晚隨即展開，十位參賽者以即場抽籤形式，進行一對一對決，實行「一戰定生死」！打頭陣對決的梁樂童與曾琸庭，分別獻唱《睡公主》及跳唱《未知》，當中Alice谷胸並穿上斗零踭，孖男舞蹈員跳唱《未知》，第一次嘗試跳雙人舞兼穿斗零踭跳舞的她，練習時不停跌倒，直言今次嘗試比自己想像中更加困難。

曾琸庭演出令現場氣氛高漲，音樂製作人HeartGrey指Alice的表現漸入佳境，令人投入曲中，不過「YOUnion」團長陳柏宇（Jason）卻指其演繹上未有大進步，但選歌上稍有改善，整體表演不錯。

林奕匡對於梁樂童獻唱《睡公主》認為是一大挑戰，他說：「好大挑戰，某程度上揀首合適歌更重要。」他認為表演可以更有層次；專業作詞人黃敬佩更批道：「缺乏咗感情傳遞，唔係好Get（理解）到你想表達啲咩。」Stephanie聞言大受打擊。

昨（12日）晚一集，陳心余（Wuba）成功晉身十強，而溫曉晴（Alice Wan）以《給愛麗斯》應戰挑戰者蔡嘉寶（Akina）《明愛暗戀補習社》及黎倩榕（Sherry）《瀟灑小姐》，Sherry更大爆自己只用了3日準備競賽表演，未知最後一個十強席位花落誰家。

（即時娛樂）