法證V｜李成昌獨腳喊戲曬超班演技 謙稱冇信心攞獎：唔夠後生嚟 (14:38)

無綫台慶劇《法證先鋒V》前晚（12日）及昨晚（13日）圍繞「劇本殺」個案，並由一眾好戲之人大鬥法。飾演「大象」的保險公司經紀組長楊證樺，與分區經理「老虎」（何啟南飾）及兩名女經紀「小兔」（趙璧渝飾）及「狐狸」（羅雪妍飾）份屬友好，四人兩年前受到人事經理（于淼飾）精神虐待，楊證樺盛怒之下殺死女方，及後案件嫌疑犯胡定軒（杜大偉飾）及另一員工（曾健明飾）相繼死亡。

IT部員工「山豬」（林子超飾）將事件寫成「劇本殺」，成功吸引一眾當事人參與；隨著線索逐一被拆解，楊遭踢爆是真兇，期間楊發狂欲大開殺戒，遭飾演山羊的退休警察李成昌殺死。正以為事件告一段落，Dr.Fan（蔡潔飾）及余Sir（黃宗澤飾）指出三名死者應不是遭同一人殺害。

由於兩晚劇情均劇本殺「同步進行」，觀眾大呼看得投入過癮，直指夠懸疑，並指李成昌的出現及問蔡思貝借電話「相當有嫌疑」：「搵得重量級演員李成昌，無理由做路人甲」。過去一年對昌哥絕對是豐收年，自在《異搜店》演出大獲好評後，之後的《回歸》、《凶宅清潔師》（J2首播）及《美麗戰場》等亦好評兼話題不絕。今次昌哥在《法證V》再度示範好演技，昨晚最後一幕痛哭戲，更獲網民指是繼《異搜店》天台懺悔戲後再度演技爆發。

昨晚當昌哥角色聽到井Sir（袁偉豪飾）盛讚自己是好警察後，在隨後的1分25秒獨腳戲中，重複說了至少四次「我係一個好警察？」，情緒由乾笑自嘲演變至自責嚎哭，在沒有對白變化的情况下，要在短時間內做出如此大轉折有一定難度，昌哥受訪時亦直認事前必須做足功課。

談到今年有3部代表作，昌哥直認「大大大豐收年」：「有公司認可，3套都有提名，我已經好開心。問我有冇信心攞獎呢？好老實，我冇信心，𠵱家啲後生仔女好犀利，佢哋嗰種奮鬥、學習精神同演技，我真係唔夠佢哋嚟。」

至於《全城一叮》冠軍林子超，劇中的IT宅男演出亦入型入格，原來子超事前為角色做足準備：「我一接到角色，就上網搵IT宅男嘅Reference，然後因為覺得自己外形同個角色有啲距離，所以買咗副眼鏡，同埋事前戴咗幾日眼鏡去幫助投入個角色。」

（即時娛樂）