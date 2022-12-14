台慶頒獎禮｜林敏驄獲4項提名成視帝大熱 譚俊彥倒灶10強不入 (17:18)

林敏驄憑《下流上車族》獲4項提名，包括視帝﹑「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視歌曲」及「最受歡迎電視拍檔」，成為最強男候選人。（資料圖片）

無綫今天（14日）揭曉《萬千星輝頒獎典禮2022》16個獎項10強名單。男藝人方面，未有出席的林敏驄一枝獨秀，憑《下流上車族》獲4項提名，包括視帝﹑「最受歡迎電視男角色」、「最受歡迎電視歌曲」及「最受歡迎電視拍檔」，成為最強男候選人，以強勢迎戰獲3項提名的《金宵大廈2》陳山聰、《超能使者》陳展鵬及《白色強人II》陳豪和馬國明等強敵，然而尋求冧莊的譚俊彥意外地10強止步。

劇集方面，贏盡收視口碑的《下》劇最勁，合共獲得14個提名稱冠，拋離9個提名的《超能使者》，而《痞子殿下》則排第3。

（即時娛樂）