梁詠琪明年紅館騷加場 擬將女兒畫作融入個唱 另類母女檔演出 (18:11)

梁詠琪指5年前紅館騷以個人演出為主，今次想邀請好友做嘉賓，趁機相聚。（鍾一虹攝）

梁詠琪（Gigi）相隔5年再攻紅館開演唱會，定於明年2月17、18日舉行，今天（14日）受訪時報喜，宣布加開19日一場，合共開3場。

Gigi自覺現時身形適中，不需為開騷減肥，與家人朝健康飲食和生活進發，目標保持長壽攜手到老。不過Gigi笑言要謝絕品嘗賀年蘿蔔糕，騷前兩周亦會閉關操練，她說：「閉關等如趁機得到Me time，我可以寧靜練歌、煲劇，不怕嘈到家人，老公幫手湊女，我可以減輕負擔，始終當了媽媽，平時工作後回家都好忙碌。」

Gigi透露已為背歌詞和練歌作準備，今次表演會加入劇場形式，將多首作品融入「昨天、今天、明天」的時間軸主題，讓大家重新認識時間對自己的關係，她說：「這幾年疫情下，時間好似被偷走了，發生好多事，但又好似沒發生過， 舒適圈不存在，想帶出時間對自己變化和成長，相信大家看完演出會有啟發。」

Gigi有信心用劇場形式會受歡迎，大讚現時觀眾很高質，能接受不同方式演唱會，她說：「今次開三面台，幕後用全新班底，加上視覺效果、服裝以及歌詞配合意境，相信會擦出火花，好好玩。」

她指5年前紅館騷以個人演出為主，今次想邀請好友做嘉賓，趁機相聚。問到會否帶7歲女兒Sofia上台表演？Gigi笑說：「其實女兒喜歡表演，但上台會緊張，怕她會怯場，所以安排她做觀眾開開心心，若果帶她上台要照顧她，不想自己太大壓力。將來她想選擇做這行，就等她靠自己行這條路，不要靠媽媽，要讓她搞清楚唱歌作為終身職業，一定要自己喜歡才可以。」

不過，Gigi指Sofia喜歡畫畫，繪畫抽象而滿載童真，她和老友楊采妮相約把小孩畫作全部儲起來留念，想到揀選女兒作品放入自己演唱會分享，以另類母女檔同台演出，也是好提議。

談到加場，Gigi非常開心，她表示聽到疫情措施放寬，好多外地朋友也動身來港看騷支持她，她說：「希望到時開騷，限聚令再放寬，容許入座率100%，香港人好鍾意看演唱會，見到近期個個歌手開騷，樂壇百花齊放好開心，希望樂壇、世界經濟會愈來愈好。」

（即時娛樂）