叱咤｜我最喜愛歌曲15強陽盛陰衰 MC兩首歌入圍 MIRROR佔過半數 (18:18)

商台今天公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強走勢，當中MC張天賦有2首歌入圍，MIRROR成員連同團歌合共8首歌入圍。（Ig圖片/資料圖片）

「叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2022」將於明年1月1日舉行，今天（14日）大會公布「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強走勢，入圍歌曲包括女團COLLAR的《Call My Name!》 ﹑呂爵安的《Elevator》﹑柳應廷《MM7》﹑盧瀚霆《Mr.Stranger》﹑MIRROR《We All Are》﹑MC張天賦《小心地滑》﹑MC張天賦《老派約會之必要》﹑洪嘉豪《污糟兒》﹑姜濤《作品的說話》﹑Dear Jane《到底發生過什麼事》﹑江𤒹生《信之卷》﹑林家謙《某種老朋友》﹑陳卓賢《留一天與你喘息》﹑張敬軒《賽勒斯的愛》和李駿傑《半》。

15強走勢中，繼續陽盛陰衰，MC張天賦獨有2首候選歌，男團MIRROR除了一首團歌外，合共有7位成員入選，女歌手除了女團COLLAR外，鄭欣宜﹑陳蕾及謝安琪等都未有歌曲入圍15強。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」首輪投票，將於 今個星期五（16 日 ）中午12 時 結束 ，選出最後十強； 第二階段投票，將於 12 月 19 日中 午 12 時至 12 月 23 日中 午 12 時繼續進行，選出最後五強。

「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」15強走勢如下：

Call My Name! - COLLAR

Elevator - 呂爵安

MM7 - 柳應廷

Mr. Stranger - 盧瀚霆

We All Are - MIRROR

小心地滑 - MC 張天賦

半 - 李駿傑

老派約會之必要 - MC 張天賦

污糟兒 - 洪嘉豪

作品的說話 - 姜濤

到底發生過什麼事 - Dear Jane

信之卷 - 江𤒹生

某種老朋友 - 林家謙

留一天與你喘息 - 陳卓賢

賽勒斯的愛 - 張敬軒

（即時娛樂）