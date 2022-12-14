《毒舌大狀》國際版最新預告曝光 黃子華抗權貴贏公道 (19:26)

明年兔年賀歲檔，除了有張敬軒、王菀之、魏浚笙、白只、洪嘉豪和黃正宜（阿正）等合演的電影《超神經械劫案下》上映外，還有由黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、王敏德（Michael）、何啟華（阿Dee@ERROR）、楊偲泳（Renci）及栢天男（Adam）主演的《毒舌大狀》，同樣是2023年1月21日上映，兩戲兔年賀歲檔對撼。

《毒》今日（14日）推出國際版最新預告，除香港外，將於英國、美國、澳洲及東南亞同步上映，而齊集11位演員的最新海報，亦於今日推出。

有別於黃子華過往充滿喜感的賀歲電影，今次不是喜劇喧鬧，不賣溫馨愛情，而是認真說故事，講公道，抗權貴，救冤獄，歷盡迂迴曲折，屬法庭大戰劇情片，黃子華今次破格演繹劇情片，一針見血貼地金句、毒舌寸嘴，是焦點所在。子華神今次聲嘶力竭，頸筋暴現，角色林涼水不求世人景仰，但求不被天收。

一句似是而非的硬道理：「炒股票贏的是道理，打官司贏的是歪理。」為緊湊的《毒舌大狀》最新預告片揭開序幕，谷德昭力勸林涼水跟大老闆學炒樓炒股票有益身心，林涼水卻不忍埋沒良心，縱容「天無眼」事情發生，他說：「我情願被人打，總好過被天收。」

預告揭示在戲中飾演名模曾潔兒的王丹妮陷入冤獄，林涼水說：「贏就救番佢出嚟，輸就判終身。」黃子華飾演的非一般大狀林涼水，為抗衡權貴打壓拯救公義，瞓身展開法律之戰，公義對決，一觸即發。面對不公義，人人憤怒，幸好有林涼水發聲，就算在法官面前亦絕不妥協。

（即時娛樂）