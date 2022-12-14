金永大神還原花美男世子 李姃垠金東輝加盟《他們存在過2》 (19:34)

由徐智慧和洪洙賢「雙女主」攜手主演的家庭喜劇《紅氣球》、時隔兩年推出第二季的韓劇《Missing：他們存在過2》和古裝愛情喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》，本月陸續登陸「黃Viu煲劇平台」。

《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》（12月9日首播）

改編自千智慧創作的同名網絡漫畫，古裝愛情喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》講述世子李憲（金永大飾）在7年前痛失世子嬪後，在成為王之前頒布全國禁婚令，結果出現一個自稱能讓世子嬪附身的婚姻騙子素娘（朴柱炫飾），2人由此展開宮廷詐騙羅曼史。

改編自人氣網漫，《禁婚令》由《我身後的陶斯》導演朴相佑與原著作者千智慧聯手炮製，《流星》金永大、《人性課外課》朴柱炫、金宇錫和金玟周等演員演出！另外，近年憑《The Penthouse》系列彈起的金永大，首度主演古裝劇集，花美男外形也讓原著粉絲大讚神還原世子角色。

《紅氣球》（12月17日首播）

韓劇《紅氣球》講述人類因貪婪而感受到剝奪感帶來的煎熬，為了撫慰內心慾望，展開驚險又溫暖的故事。劇中趙恩江（徐智慧飾）夢想成為老師，卻總是名落孫山，只能當起家教；她與閨密韓海洋（洪洙賢飾）自高一起，認識長達20年，後者外表華麗、性格開朗，更是著名的珠寶設計師，強大的反差，令兩人關係一言難盡。

出道20年的徐智慧，自《愛的迫降》後躍升為主演級女星，這次也是她首度伙拍洪洙賢擔正演出，劇組大讚2人合拍，洪洙賢也笑認戲外似足兩姊妹：「從一開始就有相通之處，所以不用努力親近；感覺我們就像恩江和海洋一樣親密，也分享了很多演技和日常生活。」

《Missing：他們存在過2》（12月19日首播）

全新懸疑奇幻韓劇《Missing：他們存在過2》將延續首季劇情——以聚集失蹤亡者靈魂的村莊為背景，講述主角們致力尋找消失的屍體，並追查事件真相的故事。能夠看見靈魂的「難兄難弟」金旭（高洙飾）和張判錫（許峻豪飾）將再度組成拍檔，並在全新的亡靈村莊裏，總愛開懷大笑的可愛亡者姜恩實（李姃垠飾）與吳日勇（金東輝飾），寫下新的故事！

《Missing：他們存在過》推出第二季，除了高洙、許峻豪、安昭熙、河俊等原班人馬演出外，今季加入「實力派演員」李姃垠和「青龍獎最佳男新人」金東輝，兩位好戲之人將分飾亡靈之村的新角色，令人期待全新組合帶來的火花。

（即時娛樂）