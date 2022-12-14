陳瀅憑《痞子》角逐視后 打定輸數 劉佩玥獲4項提名感驚喜 (19:59)

陳瀅否認跟龔嘉欣不和，同時她和好友Moon一齊殺入視后10強感到相當難得。（劉永銳攝）

無綫今天（14日）揭曉《萬千星輝頒獎典禮2022》16個獎項10強名單。在《美麗戰場》中演技遭抨擊的陳瀅，最後憑《痞子殿下》入圍視后10強。

她自言兩個角色都喜歡，不過對手有鮑起靜、江美儀和陳煒已不敢多想，對女角色較有信心：「她們經驗豐富，相信我們要過多一段時間，儲多點經驗，總有一天可跟她們平起平坐。」

問到龔嘉欣未能晉身10強，是否少了一個勁敵？陳瀅表示本身對視后信心不大，所以多或少對她都沒有影響，她說：「志偉哥（曾志偉）都講了今次賽果很公平，是網民、觀眾、同事去投票，可能因為她的劇早播，所以有影響。」她亦否認與龔嘉欣不和，認為大家也是大人，不會出現「小學雞」問題，將來合作也不會有問題。

陳瀅表示最令她感動的，是與好姊妹劉佩玥當年拍攝《四個女仔三個BAR》，今年首次一起獲提名視后和女角色。劉佩玥亦覺得很難得，認為2人不是敵人，而是戰友。談到共有4項提名，與JW並列女演員最多，她坦言很驚喜，最想攞女飛躍獎，她說：「雖已提名了很多年，多到次數都不記得了，但每次仍很開心，代表我一直有進步。」

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（即時娛樂）