193邀鄭裕玲客串新歌MV 想搵姜濤上門作客報答 (23:00)

ERROR成員郭嘉駿（193）推出兩首情歌後，第3首個人單曲《越州公路193》是特別送給粉絲，答謝一直以來的支持。MV特別請來約滿無綫回復自由身的鄭裕玲（Do姐）客串，甚有噱頭。

193一直想做一首歌送給粉絲，但不想老土地畫公仔畫出腸，所以《越州公路193》找來謝安琪監製、張繼聰作曲、黃偉文填詞，唱出一個人移民外地，靠聽廣東歌去支持自己尋夢的故事。193說：「歌詞裏提及聽廣東歌，是比喻粉絲一直支持我，一直聽廣東歌這種堅持，先令我可以行到今日，甚至終於可以同Do姐拍嘢，知我咩料啦！」

193的MV貫徹要有女主角，但歌曲是送給粉絲，他便想：「MV一是冇女主角，一是要搵個好勁的女主角。」結果他誠邀Do姐為MV客串。「MV裏面出現過4個地方：台灣、加拿大、倫敦及香港，當中需要一個好高貴的角色，我心目中最高貴的就是Do姐，所以諗住碰下運氣，問吓又唔使錢，點知她一口答應。之前不夠膽問，怕有好多合約上的問題，所以都費事問，免得面懵懵被拒絕。」

為展現Do姐高貴一面，193找專人設計Do姐在MV的造型，配以閃亮鑽飾，並出動私人古董車，改頭換面變成的士。193說：「一直覺得Do姐的氣質好襯倫敦，同埋她成日在電台節目講英國皇室嘢，所以有Do姐這個似是英國皇室，但去葬禮的造型。」看到193種種心思，Do姐不諱言說：「我有理由相信你是暗戀我的，我無以為報喇！所以你問我可不可以客串，我怕咗你喇，所以就客串了。」

193得逞後，仍得一想二，問Do姐除客串MV，還可不可以有更多的答謝？Do姐投訴193：「仲想點？我冇客串過MV，仲以為有好多對手戲，點知冇乜，仲諗住測試下你的演技。」193聽完說：「你有冇睇《季前賽》，我直情是ViuTV黎耀祥，攞晒影帝嗰啲嚟㗎！」Do姐聽到笑住繼續投訴：《季前賽》畀個咁重角色你，都做得好好 ，但今次我同你的合作戲份就少咗啲。」193立即解釋：「搵到你客串已經好好，不夠膽要你咁操勞，同埋我驚多戲份Do姐會拒絕我，所以我一直氹住Do姐，好快，來1、2個鐘就可以。」Do姐沒好氣說：「所以我咪話你暗戀我囉！」反應快的193即說：「我呢啲係明戀啦，做到咁足！」

這次Do姐客串MV未有收取任何酬勞，只求拍得夠靚，193認真表示不知能怎樣報答對方，Do姐表示：「家家有求，第時有嘢要你幫忙，就搵你幫手。」193指就算為Do姐打掃屋企都OK，因為他聽說Do姐屋企很大，很想參觀一下。他更誇下海口：「最多約埋姜濤一齊嚟，姜濤而家整傷隻腳，我可以幫手推輪椅。」Do姐聽到笑逐顏開說：「好喎！無任歡迎，ERROR其他3個可以不要了。」

除Do姐外，193還找來30名粉絲參與演出。說到粉絲們，193眼濕濕說：「這個MV不是好見到佢哋個樣，但我不想搵臨記客串，意境、意義上大於一切。這30位粉絲是最早跟我的，所以就叫佢哋來幫手，佢哋唔出樣，但大家心領就OK。」

（即時娛樂）