開壇｜蘇民峰指有機會嫁入豪門 黃嘉雯拍拖先問對象係咪想結婚 (22:02)

蘇民峰與4位J2ers倪嘉雯、陳若思、黃嘉雯及陳國麟主持的J2節目《開壇》，周五（16日）一集主題講「婚姻」，每位女仔對結婚都有憧憬，所以3位女士非常留心聽。蘇師傅一開始教大家睇位於掌邊的婚姻線︰「男睇左掌、女睇右掌，婚姻線是感情記號，不代表結婚次數。」他即場評黃嘉雯的婚姻線分叉，令她好緊張。

節目中陳國麟不停追問師傅，自己將來有沒有機會娶位有錢太太？師傅說男人眉粗夠濃又整齊，雙眼要黑白分明得來，要無神兼且鼻樑高同直，就好易靠到老婆，或者有異性資助。陳國麟睇落合資格，表現興奮。他接受訪問時講到，之前有師傅講過他將來太太會有錢，所以會問多兩句︰「另一半有錢都可以互相尊重，有錢女仔吸引我哋是她叻，想睇吓她的世界是怎樣。」

陳若思在節目開始時說經常幻想男朋友求婚時，會有999朵玫瑰︰「我儀式感好重，又鍾意浪漫。情人節同過時過節，就算冇禮物都好，一定要有花。因為我會整蛋糕畀心儀的人，所以我都想人哋送花。」她透露希望另一半外形夠高文質彬彬，要有耐性，而且對生活有目標的人，要求不算過份。她補充︰「蘇師傅話有得嫁就嫁，不要理個對象好不好，因為好不好其實都是整定。」她又透露被師傅說適婚年齡大概是35、36歲。

黃嘉雯被師傅讚鼻樑夠高眼有神、手掌夠白，有機會嫁入豪門或者叻人，可以享夫福。她說未諗什麼時候結婚，笑說︰「首先你要有個男朋友先，我依家冇，目前都是做好工作先。」她透露每次拍拖都有3件事先問對方︰「婚姻觀是否一樣，是否想結婚，家庭觀是怎樣。同以前細個有愛情就夠好不同。」她對男友外形沒有特別要求，反而希望對方是鍾意同有能力照顧家庭的男士，婚禮希望從簡︰「想旅行結婚，低調，不要鋪天蓋地，可能神秘結婚、或者閃婚都有可能，同屋企人、親密朋友一齊就得。」

（即時娛樂）