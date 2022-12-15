輕‧功｜鄭子誠2分鐘Solo醉酒戲搶鏡 爆Seed鬧勻親朋好友 (16:15)

無綫劇《輕．功》雲集好戲之人，除了黎耀祥、龔慈恩、蔣祖曼之外，一班綠葉演員表現同樣亮眼，昨晚一集飾演李世舫的鄭子誠搶盡焦點。劇情講到李世舫女兒Yuki（朱晨麗飾）搬回家同住，惟Yuki與阿媽方芯（王綺琴飾），前世撈亂骨頭見面都鬧交，世舫夾在中間甚是煩惱。

在繆妙（龔慈恩飾）回顧展閉幕當日，飲大兩杯的世舫不慎撞跌食物，翊嵐（蔣祖曼飾）即扯火責備十一（黎耀祥飾）等人沒分寸，世舫見狀即指着翊嵐喪鬧：「父母係畀你咁樣鬧嘅？點可以用呢種態度同老竇講嘢！」之後連十一都躺着也中槍，被指「多管閒事」及「廢老」，方芯Yuki兩母女亦不能倖免，他先鬧爆Yuki：「買咗耳筒畀你，多謝都冇句，你阿媽買化妝水畀你，又係一句多謝都冇，佢畀人化到成個大花面返屋企為咗咩？為咗拉近你哋距離！」之後再鬧老婆：「對住個女黑口黑面，化乜妝都冇用啦，你根本唔識做人老母！」

鄭子誠在這場近兩分鐘Solo醉酒鬧人戲甚有發揮，既要扮演醉酒狀况，又要維持情緒鬧人。子誠受訪時坦言這場戲最大難度，是不能夠一Take過拍攝，他說：「因為單機拍攝關係，一個場口要分開好多次拍，有啲要影住正面大頭，有啲又要轉番做Wide shot，即係每個鏡頭都要Keep住一樣嘅醉酒程度同情緒，真係唔太容易。」

談到劇集探討不少親情、人生哲理問題，子誠坦言收到劇本時已有共鳴：「睇嘅時候覺得好感動，令到我忍唔住係咁睇落去，有番咁上下人生閱歷嘅人，睇呢套劇會有好大嘅感受，正正我就係呢個年紀嘅人，有啲劇情會令我會心微笑，有啲就令我覺得點解講得咁中，所以演嗰時都好投入到角色，好似做番自己經歷過嘅事咁。」

（即時娛樂）