法證V｜陳嘉慧出拳兇狠獲封女拳王 陳曉華難忘吊威也場口 (17:06)

無綫台慶劇《法證先鋒V》開播後，劇中女藝人顏值惹網民熱話，除了擔正的蔡潔、蔡思貝及王敏奕，單元個案演出女藝人亦備受關注。

繼早前出場的陳曉華、羅毓儀及糖妹等，昨晚（14日）輪到憑《愛上我的衰神》人氣急升兼入圍「最受歡迎電視女角色」十強的陳嘉慧（Erica）。劇中飾演社工雁菊的Erica，與兒時好友傅劍成（丁子朗飾）合作，殺死社團人士張子雄（何偉業飾）。玄妙的是，與雁菊及劍成聯手的，還有一名神秘人，不過鏡頭卻刻意隱瞞神秘人犯案時身分樣貌，令劇情更添懸疑。

是次Erica演出有一定新鮮感，皆因以「陽光少女」Style見稱的她，180度轉變飾演偏激熱血社工，擅長打拳的她更是疾惡如仇，相當兇狠。在其中一條花絮宣傳片中，Erica拍攝打架場面，除了「起飛腳就起飛腳」，對著武師亦拳拳到肉，獲封女拳王。

Erica事後受訪時表示，拍攝時一再被嫌不夠力：「我每一下都用盡奶力去打佢哋，但佢哋依然話唔痛，係咁叫我畀啲力，我驚我會打死佢添呀，其實我畀咗好多力，但佢哋依然叫我畀力。」談到被指兇狠，Erica即撒嬌澄清：「好多謝武指教我點起腳同出拳，我睇番片都覺得自己幾狼死。平時嘅我唔係咁，我平時好溫柔、好陽光。」

一人分飾母親柳青及女兒楊冰的陳曉華（Hera），亦是本周焦點人物。身為咖啡店老闆娘的楊冰，本周將離奇失蹤，前法證員工司徒亮（白彪飾）及寶英（王敏奕飾）聯手展開調查，事件進展更相當耐人尋味。

對於可以在同一劇集中分飾兩角，Hera笑言感覺有趣，皆因角色性格截然不同，並謂角色髮型讓她更易入戲，Hera說：「個角色就媽咪粗魯啲衝動啲，個女就好斯文嘅，我覺得造型方面幫咗我好多，只要一電完個頭，我成個人嘅感覺即刻頑皮咗。」Hera又謂劇中最難忘的地方，是首度挑戰吊威也戲。在另一條花絮宣傳片中，Hera為該場碌落山戲費盡功夫，單是簡單翻身動作，也要試位及拍攝多次，還要應付逃命奔跑戲。

（即時娛樂）