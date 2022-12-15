陳奕迅忍淚唱《K歌之王》 Encore歌單由出道年分選出 (18:28)

陳奕迅（Eason）在紅館舉行《Fear and Dreams》演唱會，昨晚（14日）來到第五場，因為觀眾相當熱情，Eason愈唱愈勇，全場歡呼聲不斷，被觀眾愛意感動的Eason，在encore時唱出經典金曲《K歌之王》，Eason雙眼通紅忍淚唱歌，要返台底冷靜才回復情緒。

觀眾的熱情令Eason愈唱愈投入，單是《黑夜不再來》已唱了5個版本，令觀眾讚歎。由於昨晚歌迷相當熱情，令Eason也差點忘記歌詞，他在唱歌之間為答謝大家，不斷爬上舞台最高位置，跟山頂朋友打招呼，他說：「我聽到你哋話想望真啲，我都想望真啲大家！」唱到《七百年後》Eason落山時，差點於高樓梯叉錯腳，幸好及時平行回來，笑住同觀眾講，「你哋真係太勁，搞到我都亂晒呀！真係！哈哈哈！」

Eason忽然問觀眾：「你哋入場仲有冇『嘟』入嚟？」觀眾答：「唔使『嘟』啦！」他才醒悟說：「係喎，𠵱家剩係『嘟』針卡，有冇一個唔係慣心態？做咩唔『嘟』我，『嘟』啦。」全場大笑，他續說：「其實『嘟』唔『嘟』都好啦，有啲嘢慣咗啦，即係好似我唔出聲，就有人會無端端即刻大叫EEEEEEE神，咁鍾意叫，嚟啦！一齊起身，再大叫啦。」

昨晚Encore環節，Eason選唱《K歌之王》，音樂響起時，歌迷為之瘋狂，來個全場大合唱。Eason唱幾句已經雙眼通紅，他強忍淚水，要求自己好好唱完這首歌。自從他每晚Encore歌單不同，歌迷和網民已掀起「估E神安歌唱咩歌遊戲」，不斷留言給他是否唱這首，亦有聰明歌迷已經猜到，Eason的Encore歌單是由他出道年分開始選出來，每年所有推出的歌曲之中選唱一首。

（即時娛樂）