許廷鏗無意為音樂會減肥 跳舞獲讚 明年挑戰做跳唱新人 (18:39)

衛蘭被問到會否出年樂壇頒獎禮，她表示要看公司安排。（大會提供）

許廷鏗（Alfred）、衛蘭、鍾舒漫、鍾舒祺、C AllStar成員梁釗鋒和Jase、葉巧琳，昨晚（14日）在旺角麥花臣場館演出《埋班作樂II》音樂會。

許廷鏗表示踏入下半年是音樂圈旺季，而他開設工作室後，首創將新唱片發布會變成本月底九展舉行《In the Round Live 2022》音樂會，他自嘲好任性，將舞台設計成開四面台，並說：「新唱片佔一半起用新創作人，另一半找老友合作，觀眾要有心理準備，音樂會唱好多新歌和未播出街的新歌，到時又會跳唱，希望帶畀大家驚喜，作一份新年禮物。」

Alfred笑言無意為音樂會減肥，不過跳舞有助他大幅度體力勞動：「好多人睇到我在《假面具》MV中跳舞，好期待我現場跳舞，我對自己跳舞都幾有信心，Win Win（楊安妮）做我排舞老師，都讚我跳得好，有個16歲舞者，都以為我有跳舞底子，2023年可挑戰做跳唱新人。」他留意到防疫措施放寬，希望開騷時能放寬至入座率100%。

衛蘭、鍾舒漫與胞妹鍾舒祺同是教友，她們透露日前聯同衛詩、王君馨參與聖誕報佳音，又相約食聖誕大餐，衛蘭笑說：「我上星期好勤力去健身，讓自己有空間飲食。我約了好多親戚好友聚會，而聖誕節當日一定為家人親自下廚。」

鍾舒祺指平時到衛蘭家中聚會，感覺溫暖，對方會親自下廚兼安排周到，鍾舒漫則說：「我和舒祺、衛詩、王君馨28號會做跳舞騷，所以聖誕節飲食要節制。」至於衛蘭是否會參加年尾各個音樂頒獎禮？她稱要等公司安排。

（即時娛樂）