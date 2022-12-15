魏浚笙把口講唔停 吹水力驚人 吳浣儀：唔做綜藝真係浪費 (19:23)

魏浚笙﹑吳浣儀和駱應鈞首次合作拍廣告，Jeffrey相當吹得，連吳浣儀也讚他：「佢講嘢真係冇得彈。」

魏浚笙（Jeffrey）、吳浣儀、駱應鈞日前為「昂坪360」拍攝全新廣告，3人飾演家人四圍遊覽，雖然第一次合作，但無礙他們大曬溫馨時刻。

拍攝期間途人邀他們合照，他們亦無任歡迎非常親切，而Jeffrey不時落足嘴頭，逗得2位前輩相當開心，他還叫他們做「阿爸阿媽」：「我細細個都睇佢哋啲戲，最鍾意睇浣儀姐做《我和殭屍有個約會》，真係睇到好熟！之前拍《百萬同居計劃》我同浣儀姐都有份，但係冇機會同場演出，呢日把握機會同兩位請教演技。」

浣儀姐大讚魏浚笙演技好，笑言怕被對方趕上，都要進修演技：「之前未有機會欣賞佢嘅演技，呢日發現佢做戲非常之好，可以話係收放自如，只要畀佢不停講嘢就可以，唔做綜藝真係浪費咗佢嘅天分。（覺得他『吹水能力』好強？）佢講嘢真係冇得彈，唔可以唔畀佢講嘢。」

近年駱應鈞甚少在幕前亮相，他表示跟吳浣儀相識數十年，但從來未曾做對手戲，笑言這次拍廣告是「遲來的」感情線：「香港地方好細，大家都識大家，所以一埋位就可以拍，唔使特別交流嘅！（早排不適做手術？）其實呢排我一直都留喺香港，仲偶爾有拍電影，只係之前做訪問講起做手術，搞到大家誤會以為我有咩唔舒服，其實係好多年前嘅事喇，𠵱家希望疫情冇晒大家多啲工開。」

（即時娛樂）