孖陳蕾韋羅莎陳健安擔任《造星V》導師 馮允謙爆有參賽者曬腹肌唱《記憶棉》 (19:53)

陳健安曾以觀眾角度批評導師選擇，現在孭起導師責任心情緊張，想不到自己真性情盡現。（劉永銳攝）

ViuTV真人騷《全民造星V》受到男團MIRROR在7月紅館演唱會事故影響而押後，今天（15日）舉行記者會公布節目啟動，《造星V》邀來馮允謙（Jay）、陳蕾、韋羅莎（Rosa）、陳健安分成兩組擔任導師。4人表示今屆回歸招募男生，活動前剛展開面試本地參賽者，預算需時5天，因為每日約見40、50位，稍後會有海外參加者。

Jay樂意分享入行10年經驗，笑言不想做惡導師，但自認對音樂要求高，擔心自己耐性不夠：「我驚情緒突然由0跳上100爆炸，破壞形象。」陳蕾傾向隨心而行，向學員提供真誠意見，卻怕說話會傷害別人：「驚剪接後變成乞人憎，我都有包袱！」

陳健安示已跟監製花姐（黃慧君）開過會，就導師工作設定義，他本人希望建立亦師亦友關係，幫學員放大優點。Rosa自言好易惡，但會盡量保持友善，笑說：「若然Jay發惡一定發生大問題，相信節目中大家會見到他們（導師們）不同面貌，剛剛面試都感受到他們底線，他們看得出參賽者的問題。」

問陳蕾會否以同門師弟《造星II》亞軍MC張天賦作選拔準則？她稱若以MC為標準實在太高，會好大壓力，她與陳健安看法相近，著重才華及人品，不囂張會加分，她說：「班參賽者好高質，今年多混血兒，剛剛見了幾位，好多人選唱《記憶棉》，其中一位都有少少MC影子。我覺得自己太善良，畀分較其他導師高2級，因為太多參賽者，畀分要收緊些。」

陳健安稱看過前四輯，當時以觀眾角度批評導師選擇，現在孭起導師責任心情緊張，想不到自己真性情盡現：「剛開始見到乞人憎的，會講麻麻哋，後來會直接講呢個唔得！」他又指若發現參賽者使用「照騙」面試會扣分，笑說：「不少人履歷照半裸，我們會測驗有沒有貨不對辦，有的來到面試拉高衫騷腹肌！」

Jay提到對一位全能表演者印象深刻，靚仔、騷腹肌唱《記憶棉》，跟陳蕾及陳健安心水相同，笑說：「為什麼參賽者不唱《反對無效》？首歌我寫，一定加分！」

（即時娛樂）