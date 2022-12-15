王菀之親證離開寰亞唱片作獨立發展 明年5月跟港樂合作開騷 (21:27)

王菀之表示已離開合作14年的寰亞唱片，雙方在和平友好關係下分開。（大會提供）

王菀之（Ivana）早前跟Serrini合作演唱會，口碑載道。昨天Ivana在社交網宣布，明年個人音樂會已籌備中，她於明年5月，一連兩星期做兩個不同種類音樂會，結合藝術及音樂，Ivana的藝術音樂作品，分裂為兩種不同形態呈現。

第一個計劃最近已經由香港管弦樂團宣布，明年5月12及13日，她將聯同香港管弦樂團合作，於大會堂舉行3場藝術音樂演出；接着的一個星期，她轉移到另一場地，進行完全不同音樂風格、準備顛覆「聲效」體驗的音樂會。

Ivana表示明年的演出，就像自己細胞分裂一樣，分裂出兩個不同形態王菀之，目前先公布與香港管弦樂團的合作，2023年5月12及13日合共演出3場。

這個音樂會，她會由流行音樂唱作人，躍身為作曲家，音樂會上半場由香港管弦樂團負責於音樂會中，演奏她人生第一個全管弦樂作品，下半場則與管弦樂團結合，聲演個人經典音樂歌曲。

她說：「這是一個我過去幾年不斷努力實踐藝術計劃，叫做"The missing something"，探索生命裏有所缺失帶來的反思，好開心第一次親寫管弦樂章，可以由香港管弦樂團演奏，真的好榮幸。」

談到她由唱作人升級為作曲家，Ivana說：「世界上女性作曲家為數不多，我能夠做到成為其中一個，我覺得好開心，能夠親自創作管弦樂章，亦是我從小夢想，弦樂作品好難寫，如果要同流行曲比較，我覺得難好多倍，需要造詣及複雜程度超乎想像。我的第一個全管弦樂作品，編織這個夢想，整過創作過程長達3年多。」

至於緊接這個管弦樂演出的，是另一個音樂會，Ivana說：「是一個絕對不同風格，準備顛覆『聲效』體驗的音樂會！暫時未可以透露太多，遲些和大家公布。」

另外，Ivana已離開寰亞唱片，雙方在和平友好關係下分開，她說：「最近我忙籌備很多項目和計劃，所以沒有向外間講太多新轉變。在寰亞已經14年，心裏非常感激，特別是林老闆（林建岳），有很多同事都依然是朋友。暫時我會做獨立Artist，有更多夢想要實踐，未考慮簽任何公司。」

（即時娛樂）