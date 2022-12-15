韓石圭演《離別的食譜》親製泡菜飯 (23:09)

《浪漫醫生金師傅》韓石圭與《天空城堡》金瑞亨最近合演韓國影視串流平台watcha劇集《離別的食譜》，香港觀眾可在電視頻道tvN Asia（myTV SUPER、NOW TV CH155）收看。

《離別的食譜》改編自韓國散文集《老婆，今天可能有點辣：為癌末妻子做菜》，講述不諳廚藝的丈夫為了癌症末期的妻子，用心準備飯菜，並寫下一本料理日記，記錄照顧妻子日常生活的故事。劇集透過美食撫慰人心，也解開夫妻、父母以及兒子之間的心結。

韓石圭在劇中扮演大學教授兼作家，他與妻子分居多時，當他知道妻子患病後，肩付起照顧妻子一日三餐的責任，由工作狂變成煮家男。

韓石圭受訪時透露，因為被劇名吸引而接拍，他一直想演描寫夫妻恩愛生活的溫馨故事，他覺得生活中最重要就是食物，又常問身邊人「人生最後一餐想吃什麼」，他自己最想吃母親做的餃子湯。

被問到廚藝如何，韓石圭自言達「B級」水平，「我是四兄弟姊妹中排行最細的一個，以前經常幫媽媽煮飯，我也一個人生活了很長時間，經常下廚，也懂腌製泡菜，最叻是切水果。

韓石圭指劇中有許多下廚場面，不過他事先沒有刻意練習，他說：「我的角色不用擅長下廚，所以不需要練得很好，但有一幕要煮中國菜，要用一個炒鑊，我從來未用過，所以事前有練習。」

韓石圭稱最難忘是為金瑞亨煮的最後一餐。據悉，該場面在原著中是沒有的，於是韓石圭提議最後一道菜做泡菜飯，因為是他小時候最常吃的一道菜。

（即時娛樂）