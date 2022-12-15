羅啟銳離世成「缺口」 張婉婷性格樂觀：仍要生活下去 (21:48)

張婉婷表示拍攝《給十九歲的我》，覺得最難不是「應酬」女學生，而是怎樣將數十萬小時的片，剪成兩個多小時電影。（鍾偉茵攝）

張婉婷和羅啟銳被喻為「神鵰俠侶」，羅啟銳病逝後，張婉婷痛失多年來支持她和真心給予意見的伴侶，但她認為路仍然要繼續行下去。（鍾偉茵攝/資料圖片）

張婉婷為母校英華女校執導紀錄片《給十九歲的我》，由拍攝至後期製作歷時10年，她預計拍這麼長時間的紀錄片，會遇到很多障礙，但做這班女高中生的「樹窿」，見證她們成長，令她變得更堅毅。

拍《給十九歲的我》，張婉婷覺得最難不是「應酬」這班女學生，而是怎樣將數十萬小時的片，剪成兩個多小時電影，她足足剪了10幾個版本，所以一剪就3年，她說﹕「頭兩個版本，連羅啟銳都話悶，他一直很支持我，但他的說話好真心，不會氹我，所以我們才可以合作那麼多年。惟有不斷用不同主題、年分、變遷去不停交織，像編織一件衫和拼圖一樣，慢慢織，慢慢改，無奈篇幅所限，追蹤了10多位學生，有多位都要捨棄，真的愧對她們，之後我會剪回她們各自的部分，作為紀念。」

張婉婷和羅啟銳被喻為「神鵰俠侶」，羅啟銳早前病逝，痛失多年來支持她和真心給予意見的伴侶，但張婉婷認為，路仍然要繼續行下去，她說：「不可以講心情已平復，他真的走了，是一個缺口，但生活仍要走下去，幸好這段時間忙為該片宣傳、剪預告等。（最不習慣什麼？）我個人好快便習慣，不過我平時煮飯煮到有聲有色 ，他又很喜歡吃，但現在一個人，不知吃什麼好，所以我現在很少煮飯。」

她認為缺口、平復只是名詞，其實要自己去面對，像其母親當年一樣也捱得過，她說：「媽媽30多歲喪偶，家庭主婦頓失經濟支柱，還帶著4位小孩，她都沒特別擔憂過，亦沒流過一滴眼淚，若無其事得令我讚歎。媽媽都沒流眼淚，即不是很大件事，她的態度影響了我。」

張婉婷不知自己是否堅強，但算是樂觀，正如她編劇的電影《我愛扭紋柴》其中一句對白一樣「笑又係咁，喊又係咁，不如笑騎騎啦」，這也是其人生觀，既成定局的事情別去想，想也是徒然，倒不如向前望，將未做的事情做好一點。

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（即時娛樂）