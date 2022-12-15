樓價有得估｜鄭衍峰「樓齡論」焫着Do姐 梁芷珮大屋曝光 (22:01)

鄭衍峰「樓齡論」焫着Do姐，他即急急補鑊，場面搞笑；另外梁芷珮的970呎西九龍3房單位曝光。（大會提供）

以「樓價」為主題的無綫問答遊戲節目《樓價有得估》添食4集，節目繼續由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持。今次添食的4集，圍繞不同主題進行，包括「上車盤」及「豪宅」等，每集除繼續有嘉賓現身玩遊戲、及藝人朋友開心share安樂窩外，新加環節將由玄學學者拿督元海走訪星級家居睇風水，兼考考大家玄學問題。

今晚播出一集主題是「上車盤」，嘉賓為江嘉敏、劉穎鏇VS何依婷、蔣家旻。問到4位無綫小花會選擇哪區上車時，江嘉敏即抵死「表忠」：「應該都係公司附近，未來50年都會喺度。」今集其中一條問題，問到大角咀老牌屋苑與粉嶺半新屋苑相比，哪個呎價較高，Leonard即以揀女友做比喻：「揀樓好似揀女朋友咁，除咗四正之外，樓齡都好緊要。」Do姐聞言即嬲豬說：「𠵱家咩意思呀？邊個坐喺你隔籬呀？好多𡃁仔都鍾意我㗎！」轉數快的Leonard聞言說：「你係女神，唔係女朋友。」場面搞笑。

今集分別走訪黃俊豪及招浩明家居，黃俊豪位於西半山的單位，以白色裝修為主，乾淨企理；招浩明位於大埔白石角單位，則擁有特色露台，方便他訓練狗狗和看劇本，兩個單位各有優點。

明晚播出一集主題是「換樓家庭」，嘉賓為張頴康、麥雅緻夫婦VS區永權、賴慰玲。張頴康回答問題時，看似對樓價相當熟悉，Do姐見狀忍不住追問：「你哋係咪成日睇樓？」麥雅緻直認不諱：「睇樓係一個節目嚟。」這集亮點是走訪《潮什麼》系列主持梁芷珮星級家居，梁芷珮表示坐不定鍾意四圍搬，並由700多呎的青衣單位，搬到現在970呎西九龍3房單位，Do姐聞言都不禁說：「真係愈住愈大間！」

（即時娛樂）