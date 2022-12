next

由「燈仔」盧瀚霆(Anson Lo)﹑魏浚笙﹑柳應廷(Jer)﹑黃德斌﹑簡慕華和徐㴓喬等合演的ViuTV原創劇《百萬同居計劃》,今晚(15日)播出第8集。

ViuTV官方Ig今天貼了由「燈仔」拍攝的泄密Room Tour片段,他介紹大宅內自己間房,赫然發現「蘇B」坐在他的牀上,Anson Lo說:「大家好,我係吳照明(燈仔),我𠵱家喺大宅內自己間房,呢間房超多嘢,而且蘇B喺度,佢成日喺我間房玩手機,Hea下啦,我間房超級凌亂,所以我唔打算Show太多嘢畀大家睇,今次嚟大宅主要目的,就係想賺錢,因為好緊要,我返幾份parttime,有得賺100萬係好吸引條件,最後二話不說就參加咗。」

另外,開設自家時裝品牌的教主,今晚在Ig限時動態化身「劇透撈」忍不住玩爆料,他展示時裝品牌Logo放大的一角,然後寫道:「我再劇透的話,背後團隊真的會發瘋...但我是品牌老闆,so I guess I can do whatever I want.」

(即時娛樂)