「陳積」顏國樑看透生死 笑住面對抗癌路 (23:31)

顏國樑於60年代尾參加南國實驗劇團第8期訓練班而入行，由聲演電台廣播劇做起， 再從電台做到去電視台，多年來演活了不少「小人物」角色，如無綫經典處境劇《香港'81》系列中的陳積、《季節》的大Dee及《真情》的陳大勝等，直至2008年才離開幕前，將重心轉移到內地教太極兼享受人生。

當年離開無綫有指是不歡而散，顏國樑覺得「無厘頭」︰「當時與無綫的合約快到期，適逢有個內家拳裁判訓練班，師父提議我去考，我便向當時《烈火雄心3》劇組申請每星期請假兩小時去上堂。豈料，我後來從徐遇安口中得知有人散播謠言，指我完約便走人，未拍完的戲也不拍了。藝員科同事在電話中不客氣地對我說︰『顏國樑，好嚟好去，你就快約滿，但唔好未拍完就走咗去！』我很傷心，合約一到便走人。」相隔14年，顏國樑上月現身無綫台慶。他稱是因為「尊重」︰「因為那個環節尊重我，承認我是經典的位置，順便也讓年輕一輩認識我。」

顏國樑這次現身，同時公開了他不幸患上聲帶鱗狀細胞癌的病情。顏國樑目前正接受免疫治療，他說每3星期就要打一次針，每支針要39600元，入私家醫院住了5日已花了18萬元。「我仍有戲癮，只要價錢、條件適合，劇本好沒問題，我要工作掙醫藥費，醫藥費真的很貴﹗」顏國樑回憶年前曾酗酒成性致膀胱出血，當時曾以為患癌，最後證實虛驚一場，但這次就真的被癌魔看上。抗癌之路不容易，他樂觀面對︰「我對生老病死看得很開，這是必經階段，無人可避開。我2013年已答應港大做『大體老師』，希望幫助到一班醫科生，令將來的病人得益。」

顏國樑的另一半是前藝人霍潔貞，兩人一起41年。訪問當日，霍潔貞全程在旁細心照顧。顏國樑感激︰「我給了她很多苦難，她年紀也不輕，還要服侍我，真的很辛苦﹗我以前都有少少大男人，但這幾十年，我無論對家人還是愛人都要更加客氣，做到相敬如賓。雖然不能如初相識般浪漫，但一定會遷就她。」知道霍潔貞喜歡寵物，顏國樑打本開了一間寵物店給她經營。「兩公婆無計，以前我養她，現在到她養我了﹗」

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（即時娛樂）