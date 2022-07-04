ERROR演唱會｜193粉絲聲勢勁 阿Dee棟篤笑自肥 (22:55)

男團ERROR今晚於九展Star Hall為一連4晚的《明星生活ERROR LIVE SHOW 2022》展開頭場演出。粉絲為支持偶像，場外一早已擺滿大量特色及卡通裝飾佈置，讓粉絲自備應援物打卡留念。現場有近百粉絲高舉郭嘉駿（193）燈牌，展示人強馬壯。其他成員吳保錡、梁業（肥仔）及何啟華（阿Dee）亦各有支持者撐場。最近與ERROR合作拍劇的宣萱與姜皓文現身捧場，令粉絲歡呼。鄭伊健、張家輝、張敬軒等則送花藍祝賀。

演唱會約8時半開場，4子穿白色衫登場，與舞蹈員載歌載舞，連唱幾首快歌包括《404》、《我們很帥》、《我們不Chok》及《我們不碎》，樂迷瘋狂尖叫，更起身一齊跳舞和唱，帶動全場熱烈氣氛。

唱完後，阿Dee獨自留在台上表演棟篤笑「自肥」，分享在娛樂圈的血淚史。工作人員先為他除衫換褲，露出背心，粉絲見到尖叫不停。阿Dee表示自入行成為明星後，無論出外食飯和搭的士也比以前豪爽。他說：「正所謂有得必有失，得是自己脫貧，失的是生理時鐘錯亂，亦覺得失去安全感，不明白為何不必再安心出行，卻又要嘟針卡。但最奇怪是有時講錯說話，卻得到大家好感，好似我們做普通話訪問，好明顯全是錯，但片段點擊數卻比歌曲播放率高，咩叫用作品說話？入行後，我亦好迷信，師傅話綠色好旺我。最近便買了一份禮物給自己，就是『安心勞』，不是Anson Lo（盧瀚霆）！望住就好安心，因為我用到原價買，不是用炒價，到我無得撈，它還可以開工！」然後他風騷展示手上的手表，粉絲拍手支持，他唱陳奕迅的《陀飛輪》。

（即時娛樂）