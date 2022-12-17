輕‧功｜黎耀祥深情獨白感受深︰似預演人生下半場 (14:57)

已故資深武打演員及武術指導徐忠信上月初逝世，《輕‧功》是他的遺作。他在劇中的演出片段昨晚播出後，引起不少觀眾關注和惋惜。（大會提供）

黎耀祥飾演的十一自薦幫女演員對戲，他拿着劇本深情讀出對白，而那些對白正好反映出十一經歷喪妻之痛的感受。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《輕‧功》昨晚播出一集講述有劇組租借「凌波大廈」拍攝電影，其間十一（黎耀祥飾）重遇當年做武師的伙伴（徐忠信飾），對方邀他出山做替身，十一幾經掙扎後答應。後來有一場「老婆靈魂離開」的場面，因男主角有事未能拍攝，十一自薦幫女演員（王嘉慧飾）對戲，拿着劇本深情讀出對白，而那些對白正好反映出十一經歷喪妻之痛的感受。已故資深武打演員及武術指導徐忠信上月初逝世，《輕‧功》是他的遺作。他在劇中的片段播出後，引起不少觀眾關注及惋惜。

黎耀祥回憶與王嘉慧對戲的這場戲頗難演，拍攝時的情緒不能斷開，因此事前必須背熟對白。他說︰「拍之前係咁諗點樣去演，每次睇劇本都係覺得好感動，到正式拍嗰時決定擺低劇本，唔再去諗唔再去睇，因為驚睇得多反而冇咗種新鮮感。」談到他在劇中跳上神壇的高難度動作戲，黎耀祥說︰「其實預備咗替身去做，但發覺好易穿崩，我就提議自己做番。吊威吔對我嚟講唔陌生，以前都吊好多，為咗出嚟效果好啲，如果可以自己應付都盡量去試。」

十一這個角色比較「平」，黎耀祥坦言不易演︰「收到劇本時個諗法係少啲表演，盡量用自己第一身感受去演個角色，希望可以放大個感受嚟感染觀眾，拍呢套劇最大難處，係擔心做得少可能太少，做得多可能太多，要恰到好處。」劇集探討不少親情及人生哲理，他直言很大感觸：「好似預演緊自己人生下半場，一來自己都係戲行嘅人，二來自己有番咁上下年紀，始終有一日要面對自己伴侶嘅離開，面對自己好孤獨嘅人生。同埋劇中描寫咗好多新舊時代嘅對比，亦都探討咗人與人之間嘅相處，以前嘅社會大家比較親切，依家就比較疏離，科技愈發達，人嘅距離就愈嚟愈遠。」

（即時娛樂）