獎門人｜蔡卓妍入行22年首現身 林盛斌重演灌牛奶場面 (16:03)

無綫《開心無敵獎門人》明晚（18日）播出特別版《獎門人開心感謝祭》，嘉賓陣容有「一Bob即中隊」林盛斌（Bob）、蔡卓妍（阿Sa）、麥玲玲、沈震軒、湯怡及麥秋成，及「豬隊友隊」林夏薇、湯洛雯、譚俊彥、黃智賢、崔建邦及黃子恆。阿Bob再次帶隊狂放笑彈，麥玲玲更與入行22年首次上《獎門人》的阿Sa鬥性感。

第一回合「估嘢食」，「一Bob即中隊」竟派出身形嬌小的阿Sa孭起重量級代表阿Bob。阿Sa開始時仍輕鬆地讚砵仔糕好味，豈料後勁不繼，還搞笑地以「平時我阿婆會整畀我飲」來形容陳皮。阿Bob無奈苦笑︰「我都唔識你阿婆﹗」由於Bob估極也不中，阿Sa終於頂不住慘叫︰「好痛呀我條腰，快啲估呀！」

阿Bob繼上月於台慶夜趣劇《一封信》中連飲5杯牛奶後，明晚將在《獎門人》中再次上演「灌奶」經典場面。原來，「獎門人」曾志偉在遊戲進行期間忽然「搬龍門」，要求勝出的阿Bob飲奶慶祝，「獎老」錢嘉樂笑稱會配合對方說出《一封信》對白。阿Bob衰多口問「咁細杯嘅」，令曾志偉秒換「大杯奶」。阿Bob見狀倒抽一口涼氣，更喝罵指牛奶杯太細的錢嘉樂，叫他不要再說話。阿Bob最後一口氣將牛奶飲掉，十分專業。湯洛雯玩「啜乒乓」時，戀情遭擺上枱。每當她上前啜波，現場嘉賓和主持也起哄大叫「馬國明」3個字，令湯洛雯分心叫停。

（即時娛樂）