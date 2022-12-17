魏浚笙取笑「肥成哥」 張敬軒自嘲遭樂壇新人虐待 (17:07)

張敬軒將於本月20日起假灣仔會展舉行聖誕跨年演唱會，正為演唱會排舞的他近日在社交平台分享手持其主演賀歲片《超神經械劫案下》角色公仔的照片，表示「今日有成仔陪我排舞」，卻惹來電影拍檔好友魏浚笙（Jeffrey）留言取笑「好肥嘅有成哥」，還加上兩個大笑的Emoji公仔。Jeffrey之後還在Instagram（Ig）限時動態上載軒仔的演唱會海報及說︰「Good Show肥成哥﹗」軒仔在Ig限時動態留言，笑指Jeffrey「虐老」。他對Jeffrey說︰「佢繼續虐老﹗樂壇新人虐待樂壇老人事件簿，聽講呢條友就嚟出道，我好記仇我話你聽。」Jeffrey即時賣口乖︰「肥成哥唔會嬲我嘅﹗青公愛你﹗演唱會加油加油加加油﹗」

Jeffrey近日已為第一首個人單曲錄音，他在社交網分享感受︰「終於，是我夢寐以求的咪高峰。喜歡唱歌是一輩子的事，但做歌手卻是遙遠的夢想，這次，我終於可以做自己第一首個人solo單曲。記得有人說過，由我幫別人拍MV到商場唱歌表演，再到綜藝唱歌出了首屬於《膠戰》的歌，站上《Chill Club》短短表演的兩句，到現在有一首完全屬於自己的音樂，自己的故事自己的聲音。這一步一步走過，幸好有你們每一位陪伴著，看著我慢慢成長。我做到了，由羨慕別人到自己可以把最內心的真誠和純粹唱出來。你們期待嗎？為我打氣，給我力量。」

Jeffrey又在Ig限時動態留言︰「我知道有些事情不是必然。在這個圈子，有時候會很累，很不開心，但也因為有很好很好的你們，總在苦澀裡找到幸福。多謝大家咁錫我哋，問一句，二話不說就幫忙。多謝大家的愛，在心中。我會把這份純粹做好，出歌嘅時候算係正式出道嘅日子？」

（即時娛樂）