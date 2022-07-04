ERROR演唱會｜193騷前中招要打類固醇針 肥仔叫姜濤... (18:06)

ERROR一連4場《明星生活ERROR LIVE SHOW 2022》昨晚開鑼，梁業（肥仔）及何啟華（阿Dee）、吳保錡及郭嘉駿（193）以白色裝束登場跳唱，又互相揶揄。談到Haters在網上的言論，193笑言會以「動態清零」方法應付，見一個封鎖一個，直至完全沒有為止。肥仔搞笑說︰「媽媽批評我在《季前賽》中的演技浮誇，呂爵安（Edan）較自然。他最多比我靚仔少少啫，Edan戲做得好？收皮啦！其實對人講『收皮』是等於愛，所以，我會講『Edan、Anson Lo、姜濤收皮啦！』」阿Dee、保錡跟住叫MIRROR其他成員收皮。輪到193時，他竟然忘記了邱傲然（Tiger）的名字，要隊友「提水」，令觀眾大笑。

4子在演唱會上輪流Solo，阿Dee率先表演個人棟篤笑，分享其娛樂圈血淚史；保錡就自彈自唱歌曲《黑色狂迷》，並與其心目中的「女神」李靜儀（Heidi）合唱《猥瑣》。他說︰「我自知形象不太好，所以邀請Heidi做嘉賓，她又肯答應，很感恩﹗」肥仔跳唱郭富城《鐵幕誘惑》等經典歌曲。193笑肥仔由九龍灣衝出去，變成「九龍郭富城」。

193完成獨唱後，自爆早前不慎染疫。他說︰「我未試過染疫，以為自己的基因不會中，怎知開騷前中招， 喉嚨很痛兼聲沙，要打類固醇針才可以開騷。」193又重提與服裝店顧客的退錢事件︰「是對方先說要以報夢形式溝通，大家都知人死了才能報夢，我才回覆對方『燒畀你』，大家就以為我黑心。我之後真是衰足一年，有反思自己的用詞。我知錯，錯在自以為自己很搞笑幽默。我已受教訓，現在學會對留言一笑置之。」向來易哭的他演繹新歌《越州公路193》時爆喊多謝歌迷支持︰「沒有你們，我行不到今天。I love you all﹗」

嘉賓鄭欣宜與ERROR合唱《報復式浪漫》，她頭上綁了絲帶，笑言要扮成禮物，叫4子快來拆禮物。演唱會尾聲，ERROR感觸3年前在麥花臣場館開騷只得8成入座率，今次在九展開4場均滿座，感激粉絲的支持。

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（即時娛樂）