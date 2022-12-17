陳卓賢單身過聖誕 開工拍劇不寂寞 感情事不影響工作 (19:58)

陳卓賢（Ian）、柯煒林、林愷鈴、林耀聲、林家熙、沈貞巧（Gao）等，今日出席ViuTV新劇《冰上火花》開鏡儀式，COLLAR隊長Gao繼續不接受訪問。Ian表示《冰》劇要拍幾個月，因擔心難同時兼顧稍後推出的新歌，拍攝前曾有少許焦慮。談到他在劇中飾演冰上曲棍球好手，Ian透露個多月前已開始接受訓練，他被問到可擔心受傷時說︰「拍攝不想就住就住，唯有盡量小心，但也試過撞瘀。我拍攝時有戴頭盔，全套保護裝上陣，很安全，也不怕會傷臉。我已練得不錯，比之前流暢，起碼沒再那麼似企鵝，盡量不想用替身。」

Ian會在劇中跟女主角有段三角關係，他笑言要在鏡頭前打波及兼顧表情，感覺有點壓力。早前宣布與盧慧敏分手，Ian稱目前專注工作，今年聖誕要拍劇，不會覺得寂寞，感情事不影響工作。談到其歌曲《留一天與你喘息》打入「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲」10強，Ian說︰「平常心看待，最開心這首歌為大家帶來正能量。」張敬軒爆他能在一晚創作1、2首歌，Ian說︰「多謝軒仔畀面。我剛巧有靈感，才會產量較多。我早前趁較空閒已寫了幾首歌，正安排時間錄音。」

林愷鈴在劇中飾演游泳好手，為此常健身、跑步和游水，令身形比從前健碩。她表示拍攝《冰》劇要克服不少挑戰，既要在冬天拍沙灘落水戲，又要首次在鏡頭前穿泳衣。林愷鈴說︰「作為演員，我告訴自己不要介意穿任何戲服，盡量表現自然。」柯煒林早前練習時傷了左眼眉骨位置，現時留有疤痕，他說已沒大礙。

（即時娛樂）