陳安立、林希靈將於平安夜當天(24日)結婚,攜手展開人生新一章。距離婚期不足一星期,兩人昨天在社交平台分享早前到日本沖繩旅行的甜蜜照片放閃,留言︰「‘Ups and downs and ups in my life. It comes and goes in waves that go by.’我們都很喜歡沖繩。喜歡沖繩的藍,喜歡沖繩的悠閒。一邊吹著海風,一邊吃Blue Seal的海鹽雪糕。將來的生活,也要像沖繩苦瓜,甘苦與共,愈皺皮,愈喜愛。」

