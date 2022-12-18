黎明開騷穿《原振俠》皮褸登場 分享打疫苗神奇經歷 (13:55)

黎明（Leon）昨晚於中環海濱活動空間舉行首場《Drive In Ultra: LOVFINITY Vivienne Tam x Leon Lai Fashion Concert》，開場時先由DJ界女神樂宜打碟，王丹妮帶領一眾模特兒出場行花生騷，她更獻唱Lady Gaga的《Born This Way》，為演唱會暖場。Leon身穿拍攝劇集《原振俠》時穿過的黑皮褸登場，唱出《那有一天不想你》、《眼睛想旅行》及《原振俠》主題曲《願你今夜別離去》。他表示身上的皮褸早在90年代購入，衫鈕早已變黑，只能以擦膠清潔。Leon說︰「今日找回這件皮褸的歷史價值。記得拍劇時，我沒穿過這件衫唱歌。」

政府近日再放寬防疫措施，Leon相信就快捱過疫情，叫現場觀眾估他可曾中招。他分享接種新冠疫苗的經歷︰「很神奇，我第1針打左手，右手手指尾抽筋，第2、3針打右手，都是左手手指尾抽筋。打完第3針後，7月有同事中招，我的抗體值有40000；兩個月後又有同事中招，我再驗抗體值，有38000。我10月時打第4針仍有抽筋，我發現抽筋代表我有抗體。中又好，沒中又好，總之大家健健康康就Good Luck﹗」

演唱會尾聲，Leon提早向台下歌迷送上聖誕及農曆年祝福︰「我相信在聖誕、農曆年不會公開見到大家，提早講聖誕快樂、恭賀發財！2023年快到，我不祝福大家，總之你們許願，有七成實現已經好好。新一年，希望大家做到自己勝任的工作。」昨晚捧場的圈中人有林淑敏、林夏薇與丈夫莫贊生（Jason）、姚焯菲、潘靜文和詹天文等。鄭欣宜以表演嘉賓身分現身舞台，獻唱《先哭為敬》和《豐乳肥臀》。Leon唱完最後一首歌《Sugar in the Mamalade》後離場，王丹妮再出場獻唱歌曲《營火蟲》，Vivienne Tam及一眾模特兒亦出場謝幕。

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（即時娛樂）