有種好男人｜李佳芯出入上流社交圈 借故向馬德鐘埋身 (16:21)

馬德鐘、李佳芯（Ali）、吳偉豪、陳自瑤、徐榮等主演的無綫新劇《有種好男人》，將於12月26日（星期一）起首播。Ali第四度挑戰人母角色，與馬德鐘繼2018年《跳躍生命線》後再續情緣。她在劇中飾演單親媽媽游子澄Charlie，育有17歲兒子Woody（吳偉豪飾）。兩母子猶如「前世情人」般感情深厚，Woody更暱稱媽咪為「游游」，惟兩人的背景撲朔迷離。

無綫日前發放《有》劇預告片，與「釣金龜課程」人生教練岑曉婷（莊鍶敏飾）成為閨密的Charlie進出上流社交圈，接近城中富豪蔣定天（張國強飾）並取得信任，卻令蔣定天的貼身保鑣楊日正（馬德鐘飾）起疑心。Charlie的終極目標原來是日正，她後來更入職對方的保安公司擔任文員。當Charlie逐漸靠近日正，Woody竟醋意大發，處處加以為難，並視日正為渣男。

首次演繹17歲兒子之母，Ali稱困難在要幻想養育了一個兒子17年的感覺︰「對我嚟講，呢件係好遙遠嘅事，最初需要時間去攞呢種感覺，同埋唔可以好似之前咁同啲小朋友一齊嘻嘻哈哈，要用另一種相處方式。我同吳偉豪一拍即合，戲外戲內都好似姊弟咁相處，慢慢拍出默契，佢好投入認真。」被問到可希望將來成為內外兼備的職場媽媽時，她說︰「相信每個人喺唔同階段都希望Keep到最有光芒，我自己係一個停唔到落嚟嘅人，就算將來有家庭、生小朋友，我唔一定係工作，但一定會做自己想做嘅嘢。希望可以喺演戲以外作多方面發展，可以同時兼顧到幾樣嘢，咁個人先充實同圓滿少少。」

24歲吳偉豪在劇中飾演17歲學生，自言最大挑戰是自己外表太成熟，唯有靠髮型、服裝補救。有別劇集《回歸》中的西裝眼鏡行政總裁形象，他今次換上衛衣，還戴耳環及以攣毛髮型示人。他說︰「我喜歡《回歸》造型多啲，因為今次個攣毛係夾髮片同搽Mousse整出嚟，個髮片夾喺頭頂好辛苦，我驚會令髮線後移。」談到跟Ali拍攝的第一場戲便要喊，Ricco自言當時緊張及大壓力，幸有Ali照顧，愈拍愈開心。

（即時娛樂）