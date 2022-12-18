豪遊咖啡｜陳豪拍劇開咖啡檔畀人鬧 Ali想做Cafe老闆娘 (16:59)

陳豪與袁偉豪主持的全新飲食節目《豪遊咖啡》將於12月20日（星期二）首播，兩人將在節目中遊走各區，發掘大小咖啡店及遊覽附近景點。他們每集均會邀請一名「啡友」現身，一邊品味咖啡，一邊細說咖啡與生活，首周登場的嘉賓有李佳芯（Ali）及黃翠如。

陳豪與Ali到訪充滿挪威家味道的咖啡店，Ali更公開飲食習慣。她說︰「入行後因唔夠瞓踏上歎啡不歸路，平日會自己手沖咖啡。如果我唔係做藝人，以我性格會開一間咖啡店。雖然未必掙好多，但起碼可以同唔同人傾偈、接觸、講故事。」袁偉豪會合黃翠如邊食邊傾，翠如笑言與袁偉豪合作拍攝《使徒行者2》時，因對方跳出吃饅頭的民工風格早餐框框。她說︰「以前我哋係天地之別，後來因為喺內地拍《使》工作時間長又凍，所以好需要一杯能量飲品，係你令我覺得咖啡有種安慰嘅感覺。」

節目中，兩位主持不時分享咖啡經與生活。陳豪自爆拍劇期間會在錄影廠「開檔」供應私伙咖啡，最初會帶備磨豆機於現場手沖咖啡給劇組飲。他說：「嗰時磨豆嘈到幕後大嗌『靜啲好冇呀？！』，後來因為唔想阻到拍攝進度，我就擺咗部3公升咖啡機喺度，見到人哋飲咖啡咁開心，係遠勝自己飲咖啡嘅感覺。」袁偉豪愛鑽研咖啡之餘，亦是鐵騎發燒友，但兩年前升呢人夫的他笑道：「可能結咗婚嘅關係，我開始鍾意靜態啲嘅興趣，經常去百貨公司家品部睇砂煲罌罉，當然望住架電單車好靚，抹吓佢都好爽，但都唔及拎住個好好用嘅煎Pan煮一餐好好嘅飯餸。」

（即時娛樂）