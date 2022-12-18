岑麗香聖誕下廚挑戰10人大餐 直接叫老公送乜唔使驚喜 (18:13)

岑麗香（香香）今日出席在馬場舉行的珠寶鑽飾品牌活動時，稱偶爾會和朋友到馬場食飯，但較少投注。她說︰「我是零策略的，哪隻馬匹名字較得意就買，旨在感受氣氛。」香香表示最近忙於為朋友選購聖誕禮物，至於她自己想要什麼禮物，就會直接告訴老公強強（Joshua）。

她說︰「我不會等驚喜，如果你未想到，我可以給意見，這就一定中，大家都開心。前天是我們的結婚紀念日，他送了我一部瘦臉機，希望他會在聖誕節送些會閃的東西給我吧﹗我們那天簡單吃飯慶祝，除了有禮物，老公和兩個兒子又製作了一張卡給我，很窩心﹗」聖誕將至，香香透露會邀請10多人回家作客，她屆時會親自下廚。香香說︰「以往都是到長輩家吃飯慶祝，今年給自己新挑戰，我還會焗火雞。我的廚藝不是很叻，因此有壓力。即使當日失手，火雞焗到肉質很老，我翌日也可以將火雞骨煲粥，總有一餐是好味的。」

同場的黃美棋佩戴總值百萬的鑽飾現身，表示曾收過男友鍾健威送的心形鑽石耳環、頸鏈和戒指。她說︰「我跟男友說如可以選擇會揀金，他便送了一錠金給我。我送他什麼？我整個人，哈哈﹗」黃美棋表示兩人計劃明年結婚，但有玄學師傅提議等到2024年，鍾健威得知後不耐煩地表示「又等？你喜歡啦，我要想想有何化解方法」。顏子菲說她在電影《正義迴廊》的戲分被剪走︰「我從導演最近公開的花絮片見到自己身影，有重見天日的感覺。希望《風再起時》上映時，大家會見到我。我跟梁朝偉、郭富城有同場戲，拍完後更一齊打邊爐。他們很Nice，希望再有機會碰面。」

（即時娛樂）