楊千嬅哽咽認今次開騷不容易 曾匿入房喊被兒子發現 (19:35)

楊千嬅昨晚舉行首場《MIRIAM YEUNG B minor MUSIC LIVE 2022》演唱會，全晚穿上不同款式的紫色長裙，獻唱入行27年來的非主打作品。她說演唱會以「B minor」為主題是因為這幾年有很多不同的經歷和領悟︰「minor有謙虛的意思，你懂得謙虛時就會看開一些。將自己縮小，再退後便會看得更清楚。我們很容易將自己變成故事主角，我只不過是你們故事中的小角色，當你慢慢消化就會明白，很多問號未必是自己的課題，清楚後就不需要浪費太多時間去特別緊張和擔心，做回自己便可。每天花時間消化別人的說話很疲累，更會逐漸迷失，倒不如放手，從音樂回憶拾回自己，盡量少說話多唱歌，以免出事。」

彈奏歌曲《再見二丁目》時，千嬅即使苦練4個多月仍多次出錯。她之後在獻唱《一二三，三二一》時落淚，直認這次開騷不容易。千嬅哽咽地說︰「是否奇怪我在這時勢還大膽衝出來開騷，我是為了愛我、支持及擔心我的人回來，當中包括我的父母、家人和前輩。」她自言性格硬頸，不開心時也不輕易流淚，但近年變得眼淺，加上回歸家庭後發現自己會痛和傷心，承認感受才叫活着。千嬅說︰「我要多謝兒子點醒我，他會問我為何不開心，他見到我前一晚在房裏哭，今早眼睛腫了。我都有問自己，為何要扮冇事，其實我都可以為自己哭。」她強調是因為開心而哭，並感激大家鼓勵。千嬅又說這次演唱會沒有3000萬贊助，這已凌駕其心口的「勇」字，她說最大的贊助就是其音樂及一班幕後人支持。

演唱會尾聲，千嬅險被長裙絆倒，她自我安慰，說跌低就再起身，並主動要求重彈鋼琴一次。安歌時，千嬅感謝服裝設計師Tomas Chan陪伴她渡過低潮並給予鼓勵。她稱學會擁抱不喜歡自己的人，又說明白大家過了幾年困難的日子，最緊要不輕易放棄。

（即時娛樂）