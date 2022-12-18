《經典折子戲》集5段好戲 謝國璋宋洪波王志良孖雙旦合演 (21:48)

新生代花旦梁非同與文武生王志良於明年2月7日及8日演出兩場由出品人彭美施暨總策劃的新編粵劇新《胡不歸》後，緊接與《武俠》粵劇專場班底宋洪波及林穎施，加上謝國璋演出2月9日及10日兩場《經典折子戲》。他們今日出席發布會分享演出感受，並開心得知門票公開發售一周已售出七成，貴賓門票更售罄，表示獲得戲迷支持，團隊更有動力做好這台戲。

梁非同於《經典折子戲》分別演出《再世紅梅記之脱穽救裴》及《武松殺嫂》兩個劇目，她表示在任白戲寶《再世紅梅記之脱穽救裴》演繹厲鬼，《武松殺嫂》演潘金蓮一角，都有被追殺場面，預告身段上有很多發揮。王志良獨演《林冲夜奔》，他坦言好大挑戰，角色除顧及身段，情緒跌蕩亦很大。他很多年前演出這劇目曾得過獎，雖然好多年無演，不過應該無問題，腳傷亦慢慢恢復中，不會有影響。

宋洪波早前在《武俠》粵劇專場與梁非同合演《火燒連環船》，合作開心，觀眾反應亦很好。今次再有機會與梁非同合作外，他還跟林穎施合演《潞安州》。他說：「這劇目我已演過很多次，今次與過往演繹會有少少不同，為這台戲增添色彩。」

謝國璋首次和出品人彭美施合作，他演出《再世紅梅記之脱穽救裴》外，亦與曾合作過很多次的林穎施合演當年任白演出過的劇目《李後主之去國歸降》。他直言當年前輩唱腔已很完美，不可以有太大改變，只能以作為後輩的情感融入角色。林穎施表示今次有機會演偶像白雪仙當年演出的角色，感到十分開心。

（即時娛樂）