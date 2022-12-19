阿根廷睽違36年再奪世界盃 美斯圓夢 游學修釗峰On仔激動落淚 (13:57)

卡塔爾世界盃決賽昨晚11時（香港時間）上演，阿根廷隊對法國隊，賽事峰迴路轉，兩隊於法定時間90分鐘打和2：2，加時各入一球以3：3言和。衛冕的法國互射12碼因京士利高文和曹亞文尼「宴客」，令阿根廷最終以4：2險勝，繼1978和86年兩屆比賽後再奪冠。

阿根廷隊睽違36年再奪世界盃，前鋒美斯圓夢，不少球迷也非常激動，游學修、梁釗峰、陳健安（On仔）更開心到落淚。游學修說︰「要永遠相信，現實世界也可以有大團圓結局，永遠相信，不要放棄。」釗峰表示︰「眼淚不是白流，我們可以慶祝了！」On仔也非常興奮︰「圓滿得難以置信。無錯，越難越要信。咁樣贏，更加難忘，一世難忘。美斯，恭喜你，多謝你。相信，堅持。」

除了游學修、釗峰、On仔，大批圈中人也有收看賽事，之後紛紛在社交平台分享直播畫面「洗版」。鄭秀文說︰「真感動。見證一個人在努力不懈中圓夢，圓夢帶給我們的感動。」蔡一傑說︰「世界盃太精彩的一場球賽 ，睇得我血脈沸騰 ，自己一個人喺屋企嗌 。」江若琳說︰「好激動嘅一晚。雖然就快心臟病但睇到一場咁好睇嘅波，無悔。美斯一代球王！8年前嘅美斯對呢個獎盃嘅渴求，8年後佢用行動話俾大家聽，夢想只要你努力不懈最終一定會屬於你！呢一場波可以講好耐，太感動了，太勵志。」

（即時娛樂）