楊千嬅尾場騷變喊包 讚歌迷有義氣 神級EQ面對輿論冇壓力 (15:31)

楊千嬅昨晚舉行尾場演唱會，丈夫丁子高與兒子Torres、父母及奶奶到場支持。千嬅唱完首部分歌曲後已開始不捨，自嘲已「過期」，不知何時再開騷，因此每次演出都很拚命，希望自己的歌可永遠陪伴大家。她直言走到這一步比想像中困難，有台下歌迷大叫「撐妳」，千嬅聞言感動哽咽，說這次演唱會的舞台既近且遠，能走到這裏不容易，感激團隊面對阻礙仍能保持初心。她希望到不同地方傳承廣東歌，稱「勇」字不止掛在心口，還掛在其人生上。

千嬅愈講愈激動，強調她很好，大家不用擔心。談到爸爸很擔心她時，千嬅落淚︰「他們見我很硬淨，看似無事。我知道他們很擔心我，但又不敢問，所以我想告訴大家，我會繼續努力。多謝每位入場的朋友，你們的掌聲特別有意義、特別不同，這兩場我會記一世。」安歌時，千嬅落台走近觀眾，又讚歌迷有義氣，沒有漏低她。歌迷在完騷後未肯離場，千嬅除鞋坐台邊多唱兩首歌，並說︰「這就是真愛﹗你們是我的止痛藥水，I love you﹗」

千嬅騷後受訪，稱這次開騷有很多感受。她說︰「那次取消演唱會非壞事，我當時未準備好。這幾年遊歷不同的舞台、不同節目的訓練，很想跟觀眾分享。今次我是心血來潮決定開騷，這個時勢想做便做，不用擇日。」談到門票滯銷、派飛等傳言，千嬅強調未因此有壓力︰「我決定回來開騷時已調節好心態，真心想為大家唱歌和表演。那些輿論不是重點，將壓力留在演出水準上，比較有意義。」

說到提起爸爸擔心自己時落淚，千嬅說︰「開騷那天收到爸爸的短訊，說見到我台上的樣子很開心。他擔心我承受輿論壓力會難過，但我不怕，我處理到。身邊人擔心我難過，是我最難過的事。我對爸爸說，我的EQ是神級，有基本消化能力，但父母仍會擔心。爸爸平日少說話，他這個鼓勵，我很感動。為人子女，最重要父母開心和健康。這幾年，我體會到除了生死，沒什麼好介意。」對於網絡上的攻擊，千嬅認為完整的人生總有好有壞，除了擁抱愛自己的人，也要接納挑戰自己的人，成為一個成熟的藝人。

（即時娛樂）