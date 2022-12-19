陳奕迅自爆曾構思開4D演唱會 將氣味帶上舞台 (17:08)

陳奕迅（Eason）昨晚（18日）舉行第8場紅館演唱會，撞正卡塔爾世界盃決賽。他笑言「唔好搞咁夜」，又問台下歌迷的門票座位價錢。Eason說︰「坐第一行不及後面的980元門票座位好。聲音和視野，後面一定比第一行好，坐後面著數少少﹗」聽見有觀眾稱是買黃牛飛入場，他無奈表示︰「唉，黃牛飛﹗對不起，我不知道有何方法杜絕。」有歌迷大叫「我愛你」，Eason笑言︰「你們不要那麼肉麻，但其實我很喜歡聽。不過，叫我靚仔就太過分，我有自知之明。」

前晚的第7場演唱會上，Eason透露2018年開始構思今次演唱會，最初是想做4D騷，將不同的氣味帶上舞台。他說︰「最初打算唱什麼歌時，就讓觀眾嗅到海風、下雨、水等氣味。我覺得天氣很影響情緒，如最近天氣冷，大家也希望睡多一會，不想工作。這幾年，很多說了的事也未能發生，習慣了。我這幾年很忙，忙打網球和練氣，不知何時可以再開騷，要keep吓，不許自己發胖。很開心，我們終於等到了﹗」

不少圈中人這幾天也現身捧場，當中包括謝霆鋒。他被問到可知Eason在台上模仿其Chok樣時說︰「不知道，我有看他的演唱會報道，很成功，戥他開心。」另外，Eason的演唱會安歌演出片段，連續一星期雄霸YouTube發燒影片頭3位。他最近一星期又成為音樂平台的「Weekly Top Artists」冠軍、連續5天的「Daily Top Artists」冠軍等。

（即時娛樂）