中年好聲音｜吳大強向肥媽拋媚眼 憑唱功奪5盞燈直接晉級 (17:32)

無綫《中年好聲音》昨晚播出的一集正式進入第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》，50強選手以1對1方式定勝負。這集共有13名選手上陣，當中只有吳大強及林鉫徫獲得5盞燈直接晉級。吳大強是《愛．回家之開心速遞》飾演「朱凌凌」吳偉豪的父親，他打頭陣出場選唱英文歌《Oh, Pretty Woman》曬招牌震音，一邊唱一邊扭，兼向肥媽大拋媚眼，非常風騷。肥媽大讚：「把聲又靚，又冇走音，又有拋媚眼，呢度得一個女人之嘛，抵畀啦！」張佳添亦讚不絕口︰「見到有個偶像喺度，你唔使行實力派，做偶像派得喇。」林鉫徫獻唱《死了都要愛》，拉咪飆高音曬唱功，一樣獲得5盞燈直接晉級，更被張佳添稱讚以技術取勝。

上回合5燈選手李泇霖表現失準，只獲得3盞燈。她挑選了台下的劉智衛接受挑戰，劉智衛自彈自唱《You Raise Me Up》，演出時一度眼濕濕。劉智衛指《You Raise Me Up》及《Amazing Grace》兩首歌陪伴他走過很多人生低谷，令他重拾力量。劉智衛跟李泇霖一樣奪得3盞燈，要面對5評審的「2揀1」決定。5位評審將手上的燈全數投給劉智衛，被淘汰的李泇霖哽咽說：「人到中年，拎得起放得低，呢一刻我可能輸咗，但我知道會有另一個舞台，我會繼續不斷學習同努力。」

（即時娛樂）