阿根廷奪世界盃冠軍 群星洗版慶賀 阿Sa高海寧興奮曬球衣 (17:17)

阿根廷相隔36年再奪世界盃，前鋒美斯圓夢，圈中群星昨晚也收看直播，心情激動又興奮，除了「男子組」游學修、梁釗峰、陳健安睇到喊之外，一班女藝人也在社交網洗版分享感受，包括鄭秀文﹑江若琳﹑胡定欣﹑林夏薇﹑吳嘉禧等。

身為美斯忠實粉絲的蔡卓妍（阿Sa），全晚身穿印有美斯親筆簽名球衣撐場，並興奮得舉V字手勢慶祝；高海寧則在Ig貼出12年前和馬啟仁，到南非採訪世界盃，同樣身穿阿根廷球衣舊照片贈興：「緊張瓜咗~全程企喺度嗌住睇完，心血少啲都搞唔掂，好精彩呀呀呀！！完美結局！12年前你（馬啟仁）陪我係南非睇西班牙捧盃，12年後你終於可以係現場睇阿根廷捧盃，@keymanma（馬啟仁）唔好喊呀~大佬！恭喜晒﹗」

吳嘉禧也在Ig撰文抒發感受：「足球係我生命入面，離唔開我媽咪，阿根廷亦一樣，打從媽媽一開始教我睇波嘅時候，已經不斷同我講馬勒當拿嘅威水史，每一屆世界杯，媽咪都全力支持阿根廷。

記得有一年對英格蘭，入唔到16強，我就好興奮（因為英超我係支持英格蘭）媽咪默默咁坐係到好傷心流淚，我覺得好深刻，我覺得媽咪好愛阿根廷。

自對上一個世界冠軍，媽咪等咗36年，終於可以見證到阿根廷同美斯攞到世界冠軍，坐過山車咁，從未試過咁激烈，真係睇到發燒，最後互射12碼，我成個人震晒，好佩服係球場上每一位球員 個心理質素係要受幾大嘅壓力，美斯呢個隊長，對阿根廷同隊友嘅愛，對自己實現夢想嘅過程，我地全世界同佢一齊經歷。」

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（即時娛樂）