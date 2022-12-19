被大霧燈光擋視線 黎明見不到觀眾 似身處海中心開騷 (18:23)

黎明（Leon）昨晚舉行尾場戶外演唱會，獲不少歌迷送上禮物。他拿着歌迷送的公仔珍而重之，指公仔的眼鏡彎了。Leon說︰「人家送畀我嘅禮物，我唔捨得唔惜住。噚晚有歌迷送咗一個公仔畀我，後來發現公仔只有一隻鞋，好彩今日搵到。」當他唱完《一生幸福》後，現場一片寧靜。當歌迷準備大叫「Leon」時，Leon突然有感而發:「好靜，你哋唔好講嘢。頭先有啲霧吹過，加上兩盞大光燈，我好似喺個海中間，完全見唔到任何人，好似一個人都冇咁。每次都有好多唔同嘅經歷，會喺自己腦海中記低。好彩今日冇落雨，要多謝個天，預祝下次見你哋唔使戴口罩啦﹗」觀眾立即歡呼認同。是次演唱會破天荒結合著名設計師Vivienne Tam的新一季時裝騷，Leon說︰「每次演出都有唔同回憶，大家喺唔同地方見面。今次有Fashion Show，唔知將來有冇機會行Catwalk呢？一定有嘅，來生啦﹗人哋喺台上嘅模特兒真係需要長時間訓練，無人唔辛苦㗎，最重要大家開開心心，過開心的聖誕、新年。」

王丹妮繼續擔任表演嘉賓，獲丈夫羅孝勇、女兒、母親及奶奶入場支持。羅孝勇騷前入後台，向太太說「Good Show」。正在澳洲修讀脊醫課程的他趁聖誕假回港︰「我特登飛返嚟捧場﹗老婆上台，我一定要睇，相信佢做到最好，享受舞台，我會畀佢10000分﹗」王丹妮指家人支持自己，也支持黎明。羅孝勇聞言笑說︰「 支持老婆、支持黎明！」兩人被問到可考慮同台演出時，王丹妮說︰「我冇幻想過，但我哋喺屋企有一齊唱歌。」羅孝勇這次回港，運用已學到的脊醫知識為太太舒解疲勞，他說︰「我仲要讀4年，但希望盡量幫老婆。」王丹妮則說︰「佢幫我放鬆筋骨，真係好有幫助。」

（即時娛樂）