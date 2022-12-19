宋仲基《財閥家》收視破頂 挑戰《夫妻的世界》冠軍寶座 (18:26)

宋仲基（上）和李聖旻（下）在劇中演技大爆發。（資料圖片）

由宋仲基和李聖旻主演的《財閥家的小兒子》收視再創新高。（資料圖片）

韓星宋仲基與李聖旻合演有線頻道JTBC劇集《財閥家的小兒子》，昨晚（18日）播出第14集，收視24.9%，較第13集上升2.5個百分點，再次成為開播以來最佳成績，亦是同時段冠軍，遠遠抛離其他對手，香港觀眾可在煲劇平台「黃Viu」收看《財》劇。

《財閥家的小兒子》收視破頂，超越tvN《愛的迫降》最高成績21.6%，兼打破《天空城堡》23.8%收視，成為韓國有線頻道歷來最高收視亞軍。《財》劇最後兩集將在平安夜和聖誕日播出，且看收視能否再創新高，並取代《夫妻的世界》28.4%的冠軍位置。

（即時娛樂）