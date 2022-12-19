張天賦紅館騷預留位置畀亡父 叫洪嘉豪扮張家輝做棟篤笑 (19:11)

MC張天賦接受許文軒主持的《StarTalk》訪問，談到明年首度舉行紅館個唱感受，MC說：「壓力嘅來源係來自我出道唔耐，亦知道唔夠歌，要應付紅館四面台壓台感都好重要，如果唔淡定，唔夠信心，觀眾係睇得到，所以想向陳蕾請教，佢喺台上唱歌達到忘我境界，好淡定，而且又有台風，要多多向佢學習。台上又唱又跳都到唔容易，體力需求好大，能量亦都要好多，所以今次都好大挑戰。自己最唔鍾意做帶氧運動，特別係跑步，自己都好懶做Gym，嫌太悶太辛苦，但係為咗個演唱會，點都要有一次突破。」

談到與離世爸爸的關係時，MC說：「爸爸由自己未出道，已經好支持自己做音樂，我應承過佢嘅事一定會畀心機去做，一定繼續努力。其實每一次做音樂會，都會預留一張飛畀佢，相信佢到時會睇到我演出。自己能夠出道﹑攞獎，建立自己Fans Group，每一次有成績，都有好多經歷同心路歷程想同爸爸分享，相信佢喺某一處會知道。」

MC在訪問中感謝好友洪嘉豪和陳蕾，他說：「可以劇透少少，陳蕾有首歌《旁觀有罪》自己好鍾意，有次同佢講好鍾意首歌，好鍾意呢類曲風，佢話得，應承寫首歌畀我。雖然我打咗500次電話提佢，但佢又放喺心度，𠵱家首歌寫咗一半，自己都好鍾意，希望快啲完成，如果可以帶到呢首歌上紅館就好，至於嘉豪，我諗到一個位畀佢，就係佢好適合喺我演唱會中途過場時出現，不如就幫我做10分鐘棟篤笑，扮下張家輝，哈哈！」

（即時娛樂）