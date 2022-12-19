雲浩影處女碟藏驚喜彩蛋 反叛高貴仙氣造型多面睇 (21:07)

「治癒系」女新人雲浩影（Cloud）首張個人專輯《THE CLOUD》今天（19日）面世，並於晚上舉行新碟發布會，廣邀傳媒及圈中前輩好友出席，親臨見證她在樂壇的第一章。新碟收錄《密切接觸者》以及3首今年派台作品，還有一首英文歌作為彩蛋，送給歌迷聖誕小驚喜。

Cloud正式出道7個月，推出4首派台歌，並擁有個人專輯，Cloud心情興奮又期待，拍攝唱片封面及相集當天，她以多個造型亮相，除了高貴優雅寶石Look、充滿節日氣氛紅色「禮」服、帶點反叛感的短裙Look，以及冰山美人Look之外，還有Cloud身穿藍色紗裙，赤腳邊跳舞邊拍照，仙氣十足。她說：「好開心，著咗好多靚衫，同埋邀請到好犀利嘅攝影師『MissBeann』合作，佢喺日本參與過好多大型企劃，而我第一次跟女攝影師合作，感覺好新鮮、有趣。」

今次唱片名字，亦是攝影師神來之筆，Cloud說：「最初都有諗過好似其他歌手推出同名唱片，但總覺得Cloud一個字，好似欠缺咗少少，結果MissBeann提議『THE CLOUD』，大家都好鍾意。」

問她以前有沒有幻想自己第一張唱片會是怎樣？她說：「以前無幻想過，直至知道真係出唱片，先至開始諗。好多謝公司和團隊，由服裝造型、髮型、化妝和攝影師配合，試咗好多我從未試過嘅造型。希望透過鏡頭，帶出不同面向嘅Cloud，果然，連我自己都未見過嘅我，好開心被發掘到我嘅其他面。」

25歲的Cloud於2年前參加選秀節目獲第4名，之後繼續文職工作，因為太喜歡唱歌，1年後決定告別OL生活，成為全職歌手。

（即時娛樂）