輕‧功｜元植驚爆係十一私生子？ 鄭俊弘開工幫朱敏瀚啪骨 (14:36)

翊風懷疑元植是十一私生仔，遂偷偷拿取兩人DNA做親子鑑定，結果得出2人是親子關係的概率達99.9996%。（大會提供）

十一被元植誠意打動，答應收其為徒，翊風看在眼裏大為呷醋。（大會提供）

無綫劇《輕．功》昨晚（19日）播出一集，劇情講到元植（鄭俊弘Fred飾）為拜十一（黎耀祥飾）為師，花盡身上所有積蓄，最後十一終被其真誠打動，決定收他為徒；惟元植經常登堂入室，令到翊風（朱敏瀚飾）甚是不滿，醋意頻生的翊風﹐更一度懷疑元植是十一私生仔，遂偷偷拿取兩人DNA做親子鑑定，結果得出2人是親子關係的概率達99.9996%，耐人尋味。

Fred飾演的中韓混血兒元植，性格戇直開朗加上半桶水廣東話，經常鬧出笑話，深得觀眾喜愛，受訪時，Fred讚這角色好玩：「成日講錯嘢，九唔搭八咁，所以喺現場亂噏都得，唔使點記對白。元植比較天真活潑，我演呢個角色，都覺得自己後生咗、開朗咗，同埋個角色好鍾意打功夫，又會唱歌彈結他，同我有啲似，好似一個傻版嘅我！」

劇中元植是一位物理治療師，有不少啪骨場口，為求效果逼真，Fred拍攝前跟師傅學習，無綫娛樂新聞台當日直擊Fred其中一場啪骨場口，見Fred聆聽師傅講解，親自落場時亦好快上手，非常專業。Fred受訪時透露啪骨絕不簡單：「要摸啱啲位去啪，要用好多年時間訓練，我拍攝時都只係做啲動作，但我都學到一、兩招啪到嘅，朱仔（朱敏瀚）日日開工前都叫我幫佢啪。」

提到與視帝祥哥有不少對手戲，Fred說：「拍攝遇到乜嘢問題，都會問阿爹（劇中對祥哥稱呼），同埋會一直觀察佢做戲，睇佢點樣排戲、理解劇本，就算大家排好戲，佢都會繼續自己喺度排戲練對白，我都偷咗佢呢招。」

（即時娛樂）